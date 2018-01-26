MLB》獲葉利奇再簽肯恩 釀酒人3外野成形

2018年01月26日 09:23 中時電子報 蔡銘仁

釀酒人剛從馬林魚找來葉利奇(Christian Yelich)補強外野，如今又再度出手，美媒報導，他們已跟前皇家外野手肯恩(Lorenzo Cain)達成協議，端出5年8000萬美金得標，只待肯恩體檢通過，肯恩過去曾被釀酒人當交易籌碼送到皇家，現在又回到生涯起點密爾瓦基。

肯恩2010年自釀酒人展開大聯盟生涯，但隔年釀酒人就為交易葛倫基(Zack Greinke)，把他在內的4球員送到皇家。肯恩隨後在皇家大放異彩，2015年入選美聯明星隊並拿到世界大賽冠軍，去年31歲的他出賽155場，也有打擊率3成、上壘率3成63、長打率4成40、15轟、49打點成績。

肯恩去年季後投身自由市場，包括釀酒人、小熊、道奇、巨人、印地安人跟藍鳥，都傳出有興趣網羅，不過他最後選擇回到釀酒人。《ESPN》記者奎斯尼克(Jerry Crasnick)指出，肯恩與釀酒人約定5年，進明星賽獎金30萬、MVP獎金50萬，另有不得交易權。

大聯盟今年自由市場流動慢，先前拿到最大約是山塔納(Carlos Santana)跟費城人簽下的3年6000萬，不過肯恩現在打破紀錄，暫時成為今年自由市場中獲得最大約的球員。找來肯恩跟葉利奇，加上伯朗(Ryan Braun)，釀酒人外野3主力儼然成形。

(中時電子報)