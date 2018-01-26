SOGO年前採購15％回饋 新春福袋券翻129倍

2018年01月26日 09:31 中時 郭家崴

SOGO台北店初一福袋大獎是台北--歐洲華航商務艙雙人來回機票，不限航點，價值22萬元。（SOGO提供）

SOGO忠孝店4F初一限量福袋，周大福財源廣進財神爺純金擺件，價值約7萬3000元，福袋售價1000元。（SOGO提供）

SOGO復興館象印360度衣物乾燥除溼機（RJ-XAF70），原價2萬2800元、7折特價1萬5990元，送悶燒杯0.75公升。（SOGO提供）

SOGO忠孝館、復興館JO MALONE 2018情人節限量鮮花禮盒古龍水100ml、5850元，芳醇古龍水100ml、7500元，各限量10組，即日起至2月4日預購，2月2日至14日取貨。（SOGO提供）

遠東SOGO春節檔期「歲末Sale」，以年節、情人節和早春商品為採購重點，台北店看準多數人月底發年終、大學學測後全家動員購物機會增加，本月31日至2月6日男女童裝、女鞋、化妝品、家用、寢具、內衣、藝品、玩具刷十大指定銀行滿5000送400、滿2萬送2000，購物抵用券可現刷、現換、現用；敦化館精品最高回饋15％、珠寶最高10％。

初一至初三限量福袋券價值最高翻129倍，有十全十美福袋券、旺旺福袋券、限量福袋券和品牌福袋，總數是去年3倍，都可再刮空海陸旅遊大獎，初一是價值22萬元的台北-歐洲華航商務艙雙人來回機票，不限航點，初二是價值8萬1800元的盛世公主號沖繩、石垣島自主遊5日，初三是UBER天天乘車趣，一年乘車金每天100元。

去年一例一休衝擊中小企業，加上國民年金改革，景氣一片低迷；SOGO復興館店長徐淑賢表示今年股市好，樂觀看待1、2月買氣，這次歲末Sale，精品早春新品都到貨，情人節在小年夜，買氣會提前一周發燒，去年情人節精品業績成長3成，今年可望再攀升2成。

復興館家電寢具在去年周年慶後買氣仍旺，去年12月至今業績成長5％，且因空污嚴重環境家電都熱賣，業績成長2成，像是空氣清淨機、手持吸塵器、除溼機和淨水器等；歲末Sale期間8、9F滿2萬送1000，鍋具/藝品/寢具加碼滿2萬送2000，首3日滿10萬有來店禮，送限量10或15份的三菱除溼機、dyson V6手持吸塵器或iPad 32G；2月15日前憑指定LINE畫面可至夏普專櫃體驗8K電視和預購。

2月3日dyson CSYS長壽檯燈復興館獨家首賣首波預購，標榜37年免換燈泡；初一限定的Panasonic奈米水離子吹風機EH-NA98（紅色）原價6490元、特價5690元，送SOGO商品券2800元，限量20台，等於約打5折，是史上最優惠。

復興館餐廳首次加碼買餐廳福袋加價500元，購買期間限定抵用券，於指定餐廳可抵用餐費800元，限量的千元福袋折扣56折起，各店數量10至30袋不等，新春期間可望藉福袋帶動業績成長3成。

SOGO忠孝館副店長賴必昌表示，去年全台美妝整體成長4％，忠孝館美妝成長10％，年營收衝到30億元，是歷史新高；今年「景氣看好、買氣不差，過年休假短，出國不容易」，這次歲末Sale優惠首波7天集中火力，且比照周年慶選品，堪稱是上半年的小周年慶，DM頁數增加、商品完整。

不少美妝新品換上喜氣紅色，搭上農曆新年買氣提早推出，數量較去年增約1成；美妝福袋則30年來首次推出買特惠組送正貨，30個品牌限量300個福袋，其中POLA B.A起步禮盒價值4925元、特價3600元，再送價值4350元的B.A活力精華液，等於賠本大方送，看好忠孝館美妝整體業績可成長2％。

目前，忠孝館3C和家電業績占比約為7：3，今年3C、環境家電仍看好，日前 LE CREUSET 3折起特賣，5天業績285萬元，即使多數鍋具走入贈品化後仍有亮眼成績，在薄利時代以薄利多銷吸引人潮；1月30日至2月11日將首次跨通路合作，與燦坤3C舉辦資訊大展，打出JCV 48吋大電視優惠4999元、Apple 95折等優惠。

敦化館精品最高15％回饋、珠寶最高10％回饋；初一福袋每份千元，可獲3688元福袋券，可兌換指定精品和餐飲，限量108袋。

天母店初一至初三單日全館滿5000元加贈新春紅包袋，限量千份，可好禮3選1，有狗來旺旺2入盤組、貴迎春糖果盒或HAPPY GO點數80點，還有機會抽到頭獎iPhone X。初一和初二還有每年都造成排隊風潮的添財抽紅包活動，100元即有機會抽中大獎「SOGO商品券1萬元」。

(中時)