癌友勇敢抗病魔！101前『框住幸福』攝影圓夢

2018年01月26日 09:27 中時電子報 林宜靜 、 陳舒秦 ／整理報導 ／整理報導

台灣癌症基金會長期服務癌友經驗，發覺癌友與親人之間情感互動是十分微妙的，尤其因為疾病或許讓家人情感變更緊密，卻也因為傳統保守不敢輕易將愛說出口，在面臨龐大的醫療費用現實下，更不敢開口留下珍貴的回憶。

台灣癌症基金會與『伊頓自助婚紗攝影工作室』攜手合作，提供癌友幸福圓夢計畫，一共完成26組癌友美麗的夢想，今年首度與台北101共同合作舉辦【框住幸福】攝影圓夢記者會，將癌友對生命之美與夢想用快門作記錄，鼓勵更多癌友積極接受治療，勇敢追夢。

台灣癌症基金會、伊頓自助婚紗攝影工作室、台北101攜手，用愛心為癌友框住幸福，一圓心願。中間左起台北101行政管理處-蔣珮琳行政長、台北101企業品牌傳播部副總經理企業發言人-劉家豪、台北101-陳世明總經理、台灣癌症基金會副董事長-彭汪嘉康院士、台灣癌症基金會-蔡麗娟副執行長、伊頓自助婚紗攝影工作室-程鼎森創辦人。（台灣癌症基金會提供）

17歲美少女患乳癌 連一張完整自己的照片也沒有……

想要把生命中最重要的人都聚集起來留下最美畫面

乳癌病友王巧華說：「兩年前，當醫生告訴我罹患乳癌，我的世界瞬間崩塌。那一霎那我是碎的，不管心靈或是身體，沒有人在面對癌症的時候能處之泰然，何況當時我只是一個17歲的女孩」，巧華原本是一個很愛漂亮女孩，因為罹癌頭髮掉光，不敢照鏡子面對自己，更不願意拍照。

但在罹癌的這段期間，身邊許多親友卻成為她最堅強的靠山，讓她找到支撐下去的動力。

不需要華麗的排場、不需要奢華的擺設，只需要她在乎的人在，一起拍張照，意義就不會只是一張照片，那是大家一同為這個夢想努力的成果，也希望在自己有能力的時候，盡她最大的努力為所愛的人製造最大的幸福與快樂，若夢想完成，對巧華及家人，都會是一生難忘的回憶。

台灣癌症基金會與伊頓婚紗為26組癌友在全台最美麗的101大樓前幸福圓夢。（台灣癌症基金會提供）

侍奉婆婆及全家20年終至多種惡疾纏身

譚德莉為乳癌及紅斑性狼瘡病友，一直以來把家庭擺放在第一位，任勞任怨忙碌著，直到3年前拿到重大傷病卡後，才不禁淚崩，驚覺生命如此重要，但自己卻從沒想過要對自己好些。

德莉說：「我的先生是開計程車的，而我自己早晚都必須替婆婆施打胰島素，20年來生活一成不變，直到我罹患癌症之後，突然發現，我居然連一張完整自己的照片也沒有、結婚也沒有拍照，更別說全家福了，很感謝這次的圓夢計畫，讓我能與家裡的4位小孩及家人一起合照，並給予自己活下去的勇氣。」，用攝影找出生命的力量，讓德莉更懂得愛家愛子也要懂得愛自己。

肺癌四期 全家健康欠佳 完成10年多來拍攝全家福的夢想

彭智良，肺腺癌第四期，家中成員身體狀況皆欠安，哥哥腦膜瘤，五歲兒子發展遲緩加過動，父親81歲又糖尿病，老婆深陷憂鬱，而彭先生自己則為肺癌末期，智良說：「每每經過專業攝影店內心總有一種莫名感動,希望我們這一家也能有屬於我們的全家福照，讓全家能平安喜樂的活下去,先前個人有計畫努力過，但目前我正在抗癌進出醫院中，暫無收入且要帶小孩早療皆需精打細算……」

彭先生不因現實感到挫敗，反而更積極配合醫院治療，及著手聯繫海外親人回國，希望透過基金會幫助他一圓拍攝全家福的夢想，他說：「因為家庭因素，從未好好的幫父親正式慶祝生日，希望能將這次的全家福，送給爸爸當作生日禮物，也算是實現自己小小的夢想。」，他希望在自己還有能力時與家人留下美好的回憶，更相信風雨過後，總會天晴，一起努力，永不言棄!

(中時電子報)