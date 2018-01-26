2018新春什麼最潮？到安平樹屋看川島小鳥！

2018年01月26日 09:32 中時 曹婷婷

川島小鳥鏡頭下的台南人文風景。(台南市政府文化局提供)

擅長捕捉日常溫馨，以紀錄孩子純真臉龐擄獲人心的日本超人氣攝影師川島小鳥，2月即將席捲台南！用鏡頭呈現他所愛的台南風景，2月2日起一連3個月，將在安平樹屋帶來「愛の台南（愛的臺南）」攝影展，為這座城市留下剎那永恆的畫面。

川島小鳥曾獲日本攝影界奧斯卡獎「木村伊兵衛賞」的當代攝影師，不諱言熱愛台灣，也想住在這裡，他眼中的台南，是一座兼容傳統文化與年輕創意的都市，這樣獨特的自由氛圍，讓川島非常喜愛，本次攝影展內容正是他以自身鏡頭觀點所捕捉下來的台南氛圍及其魅力。

台南是日本坊間眾多台灣旅遊書中，各書篇幅僅次於大台北的台灣城市，日人對台南的熱情也直接反映在雙方城市交流的熱度上，這位世界知名的攝影師，正是台南粉絲之一。

搭配安平樹屋奇幻氛圍與自然空間，川島的攝影作品將以有趣且多角度觀覽的方式穿插在百年歷史盤根錯節的場域中。

川島小鳥在台灣花了相當長時間，以獨到眼光記錄這個島國的生活日常、素人、動物及街景等。其中，台南尤令他熱愛，他覺得這片土地上的人們，一舉一動彷彿都有著不老的活力持續滋養累積，聚集於此的人們也都浸染了台南的能量與活力，而這些能量凝聚之後又再回饋給台南，正向循環造就這座城市獨樹一格的氣息，讓他深深著迷。

本展以「遊樂的互動日常」為發想主題，取自攝影師對台南喜愛之心，鏡頭裡忠實呈現出台南甜美、純真、好吃、遊玩的鄉土民情。展覽結合台灣公園遊具以高低槓趣味方式呈現，三區主題各為「微笑」、「遊樂」、「互動」；272件作品將一次在安平樹屋的百年倉庫群裡展出。

本展取材川島小鳥《愛の台南》攝影集，收錄有更多川島小鳥紀錄台南的攝影作品，由於影像語言鮮明，在日本甚至被譽為「世界上第一詳細的台南觀光旅遊導覽手冊」。配合本書推廣，誠品書局也將首度進駐安平樹屋設置期限店，方便參觀民眾現場購書。現場並有獨家限量明信片提供索取，限量總是殘酷，機會難得、錯過不再，歡迎大家及早參觀。

(中時)