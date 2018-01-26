如有更好條件 川普透露：有意重返TPP

2018年01月26日 09:56 中時 黃菁菁

日媒報導，美國總統川普25日在瑞士出席第48屆世界經濟論壇（WEF），接受美國電視台CNBC的採訪時，表明了考慮重返跨太平洋夥伴協定(TPP)的意願。

川普說:「如果和以前締結的協定相比，是相當好的內容的話，就加入TPP」，透露出有重新談判的可能性。川普在當選美國總統後便宣布退出TPP，如今就職兩年，有可能重新評估現行的通商政策。

除了美國之外，日本等11個參加國目前已大致談妥TPP，且決定將於3月完成簽署。11個國家是占全球國內生產毛額(GDP)13%的大型經濟圈，美國若是重返TPP，將成為占全球GDP40%的巨大自由貿易協定(FTA)。

TPP被認為是對擴大獨自經濟圈的中國之對抗策略。美國重返TPP對川普政權而言也是亞洲政策的轉換。《日本經濟新聞》報導，川普26日將在世界經濟論壇年度大會上演說，有可能藉此機會宣布重返TPP。

川普為發揮經濟大國的談判力，原本較重視兩國間的經濟協定，但11國TPP若早日簽署的話，對重視亞洲貿易的美國產業界是不利的，故美國產業界極力要求重返TPP。

報導指出，川普在演說中還可能要求與各國建立互惠的貿易關係，以解決美國巨額貿易赤字的問題。川普提及重返的條件是，「如果協定是相當好的內容的話」，故川普有可能進一步要求與日本等11國重新談判，並要求擴大進口美國產牛肉和汽車。

川普25日還提及，他支持「強勢美元」，有一派認為，美國為阻止貿易對手國的貨幣貶值，在TPP協定中可能要求列入「匯率條款」。11國若決定重新與美國洽談TPP，那麼安倍政府有必要與日本產業界重新協商。

在美國前總統歐巴馬的推動之下，包括美、日等12國2015年秋天大致同意締結TPP，原預定2016年2月簽署，沒想到川普上台後立刻推翻，並簽署了「永久退出TPP」的美國總統令。

川普的言行讓人捉摸不定，是否會重返TPP，以及11國是否會一致同意與美國重新談判等仍有待觀望。

(中時)