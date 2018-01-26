再爆食安！萇記逾期發霉蛋液賣6年 各知名大廠也中鏢

2018年01月26日 09:53 中時 蔡依珍 、中時電子報／ 李函縈 、中天新聞／ 廖育志 、中時電子報／、中天新聞／

桃檢調查獲萇記連變質發霉、長蟲的蛋品，也照樣混充新鮮蛋液販售。(蔡依珍翻攝)

桃檢調查獲萇記連變質發霉、長蟲的蛋品，也照樣混充新鮮蛋液販售。(蔡依珍翻攝)

桃檢調查獲萇記連變質發霉、長蟲的蛋品，也照樣混充新鮮蛋液販售。(蔡依珍翻攝)

桃檢調查獲萇記連變質發霉、長蟲的蛋品，也照樣混充新鮮蛋液販售。(蔡依珍翻攝)

桃檢調查獲萇記連變質發霉、長蟲的蛋品，也照樣混充新鮮蛋液販售。(蔡依珍翻攝)

桃檢調查獲萇記連變質發霉、長蟲的蛋品，也照樣混充新鮮蛋液販售。(蔡依珍翻攝)

桃檢調查獲萇記連變質發霉、長蟲的蛋品，也照樣混充新鮮蛋液販售。(蔡依珍翻攝)

乖乖再爆食安！全台第二大蛋商萇記泰安蛋品公司涉嫌改標販售逾期破殼蛋長達6年，桃園地檢署比對帳冊，驚見除了超商、大賣場之外，連食品大廠乖乖也中鏢，萇記李姓負責人自承6年前就開始販售黑心蛋給乖乖，讓乖乖製成孔雀餅乾、蛋捲等食品，數量至今仍難以統計，但已被消費者吃下肚。

檢調指出，萇記李姓父子檔為減少損失，自2011年起，回收通路業者即將到期或已逾期的蛋品，帶回重新以塑膠盒包裝，印上新的製造日期及有效期限後再度上架販售。若遇到外觀破損的蛋品，則敲打製成蛋液，甚至連變質發霉、長蟲的蛋品，也照樣混充、掩蓋新鮮蛋液後，再販售給食品廠商，製造相關產品，供消費者食用。

桃園地檢署民生犯罪專組主任檢察官林秀敏、檢察官王遠志去年底發動搜索，積極分析比對查扣的帳冊、交易明細、電腦、行動電話、監視錄影設備及檔案，驚見食品大廠乖乖也牽涉其中，24日再度指揮檢事官、桃園市調處會同衛生局人員再度搜索萇記公司和李姓負責人和部分員工住辦，訊後認李姓負責人違反食品安全衛生法、刑法詐欺取財、行使業務登載不實文書等罪嫌重大，繼上回300萬元交保後，再度追加200萬交保。

桃檢為防止李姓父子脫產，已針對父子名下5筆土地、6筆建物向桃園地方法院聲請扣押獲准，以保全日後追討犯罪所得，並將協調衛生單位迅速將相關產品下架回收。

供應給全聯、大潤發雞蛋的桃園八德萇記泰安蛋品有限公司，去年12月27日遭桃園地檢署查出，從2011年起就回收過期雞蛋，印上新的保存日期包裝出售，或製成液蛋賣給烘焙業者，平均每天銷售7千公斤液蛋，桃園市衛生局已查封逾2萬公斤問題黑心蛋。

萇記公司號稱全台第二大蛋品供應商，販售盒裝洗選蛋和液蛋，官網自承服務客群包括家樂福、大潤發、全聯、美廉社、大美超市、各大超商、傳統市場等通路，還有食品大廠乖乖、知名連鎖早餐店、各大飲食餐廳、烘焙業等。

(中時)