跨4校團隊出力　雙語導覽佳里之美

四校將英語結合佳里在地文化、觀光與社區，連廟宇的籤詩都雙語化，外國人抽籤也看得懂。（莊曜聰攝）

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南臺科技大學、台南大學、台南應用科大、嘉南藥理大學組成跨校團隊，將廟宇的籤詩雙語化。（莊曜聰攝）
南臺科技大學、台南大學、台南應用科大、嘉南藥理大學跨校團隊花費半年時間將佳里打造成在地國際化的示範小城市。(莊曜聰攝)

由南臺科技大學、台南大學、台南應用科大、嘉南藥理大學組成的跨校團隊，花費近6個月時間，將英語結合在地文化、觀光與社區，26日舉行佳里蕭壠英緣傳千里—英語社區關懷計畫」成果發表會，推出古蹟文物QR Code掃描、在地文學詩歌台英語唱和、雙語菜單與英譯西拉雅兒童繪本等成果，讓佳里區成為在地國際化的示範小城市。

成果發表會中，南臺科大團隊把在佳里區文化信仰中心的廟宇金唐殿，首次以QR Code的方式載入文史導覽及籤詩中英翻譯，遊客不僅可以欣賞剪粘、匾額、雕刻等與主建築物永恆留駐的文物，在不破壞古蹟風貌的前提下，用自助式導覽方式，深入了解佳里區在地的歷史與文化特色。

另外，台南大學英譯「佳里走讀」地圖、指引外地遊客漫遊佳里，嘉南藥理大學則翻譯金唐殿文物，以及延平糖廓社區沿革，並設計蕭壠文化園區的英語導覽；台南應用科技大學則設計在地特色英語繪本，讓小朋友能以雙語方式了解故鄉事，還能向外籍人士介紹故鄉。

佳里區葉誌明區長肯定南臺團隊的英語影響力，雙語化除了能協助佳里區文化觀光產值之外，也符合在地發展西拉雅文化園區國際化的需求，而佳里區的人文地理文化非常豐富，英語化也十分切合在地需求。

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