「馬上風」掀婚外情？男猝死旅館 女伴報案後逃逸

2018年01月26日 10:15 中時 程炳璋

台南市北區警方22日上午11時許接獲陌生女子電話報警，聲稱忠義路上一家平價旅館3樓房間內，有男子昏迷不醒，警方到場時，房內僅剩吳男1人倒臥床上，身上無外傷，卻已死亡。業者稱該房是1對男女入住，警方懷疑報案女子就是死者的女伴小娟（化名），她隔日到案證實男子身體不適昏迷，但因男、女各有家庭，她擔心身分曝光，才在報案後離去。檢方相驗後判定吳男死因為性猝死。

台南市北區忠義路一家平價旅館，54歲的吳男22日上午10時許騎著機車載女伴小娟入住3樓房間，吳男因身體不適，決定泡澡提振精神，不料洗完澡後卻在床上躺臥昏迷，女方屢叫不醒，心慌報警找人急救。

警消人員到場後，發現房內僅剩吳男1人，全身僅著1條四角褲，陳屍床上，施救已回天乏術。警方鑑識人員介入調查，發現死者身分為保全人員，身體無外力傷痕，浴室地板有水漬，房內有不明衛生紙糰，桌上還有一些殘餘食物。

警方調閱旅館監視器畫面，查知死者與女伴兩人前來，最後卻是1女帶著口罩、安全帽，刻意從樓梯下樓離去，吳男雖無外傷，畢竟死因不明，趕緊追查女方身分，發現她當天是從南部搭火車北上台南，與吳男會合後開房。

吳妻接獲警方通知到場，對小娟身分表示不知情，她稱不清楚丈夫在外的人際交往，猜測女方也許是工作上的「客戶」。

小娟23日到案後堅稱兩人開房但未行房，她見吳男身體不適突然昏迷，屢叫不醒，覺得事態嚴重，只好打119報案，但怕自己身分曝光，才選擇離去。

警方不排除死者疑似馬上風，在行房時發生心血管疾病意外死亡，全案報請檢方相驗，檢方初步認定是心因性死亡，已讓小娟應訊後離去。

(中時)