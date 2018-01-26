也是小鮮肉！ 侯友宜帥照曝光

2018年01月26日 10:28 中時電子報 黃以謙

警官學校45期刑事警察學系合照，侯友宜(前左二)英姿勃發。(葉毓蘭提供)

葉毓蘭繼上週爆料新北市副市長侯友宜的從警故事後，今天(26日)再度透露他於警大學習的心路歷程，同時公開侯友宜學生時代的照片，帥氣模樣完全不輸電影明星！

亞洲警察學會秘書長葉毓蘭今天發文，講述侯友宜是怎麼拿到警大全勤獎、四年未扣分的殊榮。她表示，在警官學校，拿全勤獎的都不是正常人類，因為四年內不能有任何翹課、缺課、遲到、事病假，更不能有任何扣分紀錄。

也就是說，要逃過所有隊職官、學長姐（實習幹部）從晨起升旗到深夜就寢，無時無刻、無所不在，鋪天蓋地的吹毛求疵，這比登天還難。反正有千百個理由，皮鞋未擦、制服沒燙、棉被不像豆腐乾等，通通扣分，但侯友宜竟然可以全身而退。

葉毓蘭充滿疑惑地問：「維持全勤，不請假、不遲到、不缺課，操之在你我信；但是，那種大屠殺式的扣分，你又如何倖存？」

對此，侯友宜回說：「警大四年的教育中，我最受用的就是這套言行加減分制度。因為這套制度，讓我養成注重細節的習慣，因此在畢業後，我可以在任何一個職務上，面對任何挑戰時，都能想得比一般人周延細膩。」

葉毓蘭感嘆，再怎樣不可能完成的任務，碰到侯友宜這種人，一切都變得簡單。或許，毅力、堅持與注意細節，讓侯友宜的字典裡沒有不可能。

(中時電子報)