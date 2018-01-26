健康食品誆療效賺暴利 癌末男賠命

販賣「生物酵素益菌飲品」的35歲林姓男子號稱其「免疫細胞菌」可治癒癌症、肝病等各種病症，欺騙民眾賺取暴利。（張妍溱翻攝）

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王男因口腔癌末期飲用「生物酵素益菌飲品」1年多，病情未見好轉反而脖子腫瘤愈來愈大，延誤就醫過世。（張妍溱翻攝）
工廠環境髒亂、地上積滿汙水，原料隨地亂放置。（張妍溱翻攝）

販賣「生物酵素益菌飲品」的35歲林姓男子號稱其「免疫細胞菌」可治癒癌症、肝病等各種病症，欺騙民眾賺取暴利，有民眾因此延誤就醫喪命，經台中地檢署檢察官指揮成立專案小組在市警五分局、保七總隊、衛生單位執行搜索，在彰化縣秀水鄉安溪村查獲林及、58歲陳姓男子到案，依違食安法、詐欺取財等罪嫌移送。

警方表示，林姓男子向陳姓廠商購買大批「生物酵素益菌飲品」對外誆稱可治癒癌症，每瓶成本約200元販售5000元，於網站下載相關免疫細胞菌文章廣貼臉書社群作為販售術語；一名王姓男子因口腔癌末期，經由友人介紹，向林購買飲用1年多，病情未見好轉反而脖子腫瘤愈來愈大，林竟告知進行排毒可不用化療，最後王男延誤就醫過世。

警方調查，提供貨源的陳姓男子11年前在彰化縣秀水鄉承租一塊農地設置簡易工廠，陳向警方供稱，他研發將摻有酵母菌、麥粉、黃豆粉及砂糖的濃縮汁裝罐後販售林嫌，強調增強個人免疫力的健康食品並不是藥劑，警方查出陳自行設置實驗室以顯微鏡拍攝菌類活動影像以取信民眾。警方專案小組進行搜索時，赫然發現工廠環境髒亂不堪，地上積滿汙水、原料隨地放置，並查獲黃豆粉原料、加工桶、裝瓶機等物。

(中時)

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