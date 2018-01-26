影》7萬人緊急疏散 菲律賓馬榮活火山持續大噴發

2018年01月26日 10:34 中時電子報 李靖棠

據美聯社（AP）報導，位於菲律賓呂宋島（Luzon）東南部的活火山馬榮（Mount Mayon），2週前再次噴發，該國科學家表示，馬榮火山至今仍持續保有「活力」，不斷地膨脹且噴發滾燙岩漿、落石、火山灰等物質，造成周遭大面積地區多達7.4萬名居民被迫撤離。

馬榮火山3天前噴發狀態。

當地政府擔心，火山恐持續發威長達一個月的時間，勢必造成當地民眾的健康、教育和生活受到影響。馬榮火山噴發力度之大，將熔岩噴上500公尺高的天空並向外飛散，甚至有一枚熔岩落在距離火山3公里遠之處，讓菲國火山監測機構始終不敢掉以輕心。

位於呂宋島的馬榮火山，是菲國最活躍的活火山之一。（圖/美聯社）

因為馬榮火山的噴發，當地政府已緊急疏散週邊7萬多名居民。（圖/美聯社）

位在首都馬尼拉（Manila）東南方約340公里處、鄰近Legazpi城的馬榮火山，是菲律賓國內22座活火山之一，歷史上有記載的噴發共47次。首次有文字記錄的噴發是1616年，而最近的一次噴發是在2006年8月。最嚴重的一次噴發，則發生在1814年2月1日，熔岩流掩埋了山下的Cagsawa城，造成1200人死亡。在學界分類上，馬榮火山屬於複式火山，並被認定為菲國最活躍的火山之一。

不過，雖然生活受到嚴重打擾，但對於菲國政府與民眾來說，即時的撤離計畫，讓損失降到最低。隨著火山活動仍持成長，菲律賓當局也打算在山下畫出「禁入區」，範圍擴大至9公里範圍，並持續撤離四周數萬名居民。聯合國（UN）也提醒，位於環太平洋火環帶（Pacific Ring of Fire）的國家，包含菲律賓、台灣、日本等，近期都需嚴加提防境內活火山再次「活動」的跡象。

(中時電子報)