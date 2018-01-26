影》韓國密陽市醫院大火 41死逾80傷

韓國廣尚南道密陽的世宗醫院26日發生火災，冒出濃煙，已導致逾百人死傷。（路透）

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中時電子報

位於韓國廣尚南道密陽的世宗醫院26日上午約7時30分發生火災。據韓國消防部門說，至今已有41人罹難。

據法新社報導，目前有超過80人受傷，這是自2008年仁川倉庫大火，導致40人喪生以來，死傷最慘重的一次火災。而這距離韓國主辦冬季奧運只剩短短幾星期，屆時將有成千上萬運動員與觀光客擁入。

另一方面，據韓聯社報導，消防部門在現場進行搜救工作。由於重傷患較多，死傷人數可能會進一步增加。目前火勢已經撲滅，不過還不知道起火原因。警方及消防初步排除是縱火，而死者主要是因濃煙嗆傷而致命。

韓國世宗醫院26日發生大火，導致逾百人死傷。（美聯社）

另外，據青瓦台消息，韓國總統文在寅就密陽世宗醫院火災事件緊急召集首席秘書和助理會議。

據韓國當地媒體報導，起火地點是世宗醫院主大樓一樓的急診室，事發時醫院有約194名病患。消防員獲報到場後，花了超過一個半小時才撲滅大火。

由於病患眾多，當局將52人轉至附近4家醫院，而附近的一間療養院，則有93名病患需要疏散。

世宗醫院主要接收需要長期照顧的病患，其中絕大部分都是長者。而醫院樓高6層，消防員成功在大火蔓延至2樓前控制火勢。

(中時電子報)

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文章來源：33 dead in South Korea hospital blaze: firefighters

文章來源：韓東南部密陽市一醫院發生火災致33人遇難

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