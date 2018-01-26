新春送驚喜 點數超值兌換首次年初兌換

HAPPY GO顛覆過往作法，年初祭出點數2：1超值兌換優惠，眾多商品，一半點數就可換到。（HAPPY GO提供）

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HAPPY GO迎新禮，邀卡友試手氣，參加戳戳樂，有機會可獲1萬6800點。（HAPPY GO提供）

看好點數經濟延續去年熱度，HAPPY GO今年顛覆過往做法，首次從年初即祭出點數2:1超值兌換比例，昨（25日）起舉辦「快樂應援團」新春獻禮活動，首波推出「HAPPY來作伴」線上兌點，讓卡友用一半的點數就可換得多元商品與超值現金券，不用再等年底點數到期。

根據HAPPY GO去年點數兌換使用觀察，發現卡友對於點數的敏感度愈來愈高，5成以上的卡友平時藉由消費、轉點累積點數，等待年底2:1的絕佳時機一次出手，今年破天荒在年初就可2:1超值兌換，同時也推出「新年好手氣」的戳戳樂活動，凡參加有機會可獲1萬6800點HAPPY GO點數，及各式購物金、折價券等好禮。

HAPPY GO行銷暨業務副總經理李明城表示，通路折抵與線上兌點是卡友主要兌點的兩大方式，其中「線上兌點」可讓卡友即時兌換，適時再去實體門市領取，相當方便，使用人次逐年增加2~3成。

也發展出不同的合作模式與多元的商品類型，從全家便利商店、7-ELEVEN的現金/商品券到HOLA、KKBOX甚至劇團票券等多元選擇。線上兌點更是HAPPY GO今年的重點經營項目，將會因應不同消費主題、節慶持續推出多元活動、拓展商品類型，提供不同族群更多元的兌點選擇。

率先登場的「快樂應援團」線上兌點新春獻禮，首波針對上班族推出「冬日午茶」系列，集結翰林茶館、西雅圖咖啡、哈根達斯冰淇淋及一之軒等知名品牌，第2波更加碼便利商店現金券及線上購物金等，讓卡友用一半的點數即可換得。

除線上兌點及戳戳樂外，HAPPY GO「快樂應援團」也因應新春推出新年玩樂、新年團聚、新年採買等3大主題，集結眾多超值好康，從百貨、生雜及便利超商等通路到跨境旅遊、線上購物，甚至是年節停車、餐飲等優惠應有盡有。

(中時)

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