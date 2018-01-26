對選情造成致命衝擊 孫大千曝民進黨六個重大危機

2018年01月26日 10:25 中時電子報 陳怡文

日前國民黨立委蔣萬安表示不選首都市長，民進黨秘書長洪耀福認為是吳敦義布局的挫敗。前國民黨立委孫大千在臉書感謝洪耀福經常熱心的為國民黨指點迷津，孫大千也投桃報李，提醒一下洪耀福，民進黨正在面對著六個重大危機，將對選情造成致命衝擊。

第一，蔣萬安不選，是民進黨最大的挫敗。原綠營可利用蔣萬安的參選，設計一個「一石三鳥」的策略，其一，製造外在壓力，迫使柯文哲屈服妥協，接受民進黨的招降。其二，可以做為民進黨台北市長不提名的合理的下台階。其三，利用柯文哲的能量，借刀殺人，為民進黨提早除去蔣萬安，這個未來具有威脅性的對手。如今，民進黨是三頭落空，且進退兩難。

第二，缺乏勝選「火車頭」的角色。民進黨在2014年及2016年的兩次大勝，分別是沾光受惠於柯文哲和蔡英文。然而，今年大選，柯文哲已經自立門戶，保持距離。而蔡英文又折損耗盡，榮景不再。同時，民進黨在台北市和新北市又缺乏明星級的戰將，拉抬聲勢，帶動選情。這也是為什麼洪耀福會一再地酸吳敦義，拱朱立倫，貶丁守中，只是為了打亂國民黨在台北市漸趨穩定的局面。

第三，民進黨在勞基法修法過程中的粗暴背叛，過河拆橋，令長久以來與民進黨並肩作戰，不離不棄的社運團體、勞工朋友和青年力量徹底絕望，從此勢成水火，分道揚鑣。年底選舉，將是報仇或是報應的最佳時機。對民進黨的選情將造成致命的衝擊。

第四，蔡英文總統長期低迷不振的民意支持率，已經形成了嚴重的「領導危機」。黨內各山頭勢力，派系大老蠢蠢欲動，近日來，不管是扁系和獨派，一再有恃無恐的挑釁放話和嗆聲批評，或是余天和海派，目中無人的咆哮會場和拍桌走人，擺明是吃定了蔡英文總統。

第五，民進黨正陷入前所未見的派系內戰，網內互打的局面。無論是高雄市、台南市、嘉義縣，均是刀刀見骨，招招致命。黨內初選後所造成的傷害和裂痕，必然影響選情。

第六，民進黨幾個執政縣市，如嘉義市、宜蘭縣，甚至台中市，由於現任首長施政表現不如預期，恐怕很難順利連任，年底大選政權將會易手。

(中時電子報)