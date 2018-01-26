影》抄襲論文？張廖萬堅PO照自清：別轉移焦點

2018年01月26日 10:46 中時 朱真楷 、中時電子報 陳定瑜 、 黃鈺潔 ／台北報導 、中時電子報／台北報導

被網友爆料論文涉抄襲，立委張廖萬堅今出示照片，指自己在職專班時論文有引用來源(紅框處)。只是未依論文格式，引述內文尾端沒有特別標註。(翻攝張廖萬堅臉書)

民進黨立委張廖萬堅昨指出，台大準校長管中閔疑似論文抄襲，不料有網友爆料，張廖萬堅昔在東海大學碩士在職專班時，發表論文，引用葉崇揚、施世駿研究，卻未註明出處，疑似抄襲。張廖萬堅稍早在臉書PO照自清，指該論文有明示引用來源。

張廖萬堅昨被爆出，他在就讀東海大學碩專班時的論文「台北市長選舉模式之典範移轉——從路徑依賴到路徑創新」，引用他人論文，卻也未註明出處，同樣涉嫌抄襲。對此，黃國書剛剛透過電話解釋，引用的文字是在論述他要寫的主題，而且他在論文最後的參考文獻也有註明出處，質疑說他抄襲的人，都是在轉移焦點。

張廖萬堅昨天召開記者會，指控管中閔涉嫌論文抄襲暨大學生論文，不適任台大校長。但到了昨晚，有網友就在PTT爆料指出，張廖萬堅於2015年就讀東海大學高階經營管理碩士在職專班的論文，同樣也涉嫌抄襲。

網友整理指出，張廖萬堅的碩士論文內容，有大約半頁的篇幅寫著「 一、開啟成本高，一旦制度的開啟成本相當高峙，就會在既有的制度下不斷地投資，形成所謂的回饋增強的效應。 二、學習效果，而大量的學習效果則是可以降低生產成本。三、合作效果，一個人在市場競爭的優勢通常是處在與對手的策略互動當中，而此種效果會促使個人與其他行動者進行協調，採取單一的策略，來降低交易成本。四、反應式預期，更重要的是，自我實現的預期反應。」

以上內容，與2009年一篇登在「社會政策與社會工作學刊」的論文「 典範連續或典範轉移？德國與英國年金改革研究 」，原作者為中正大學社會福利研究所博士班研究生葉崇揚、台大國發所助理教授施世駿的論文內容相似，僅修改了幾個字，引用時也未在文末特別註明出處。

為何引述論文，卻未依照論文格式，在引述內文尾端特別標註？張廖萬堅說，「我寫這些，只是要說我要用這些東西，是我後面要論述的主題，就是這個樣子。」圖為他昨開記者會。（中央社）

在被指控涉嫌抄襲後，張廖萬堅從昨晚起，外界就無法與他取得聯繫，直到剛剛才透過電話表示，昨天他因為太累了，所以很早就睡著，直到今天早上才看見有未接來電。

張廖萬堅指出，網友所說的內容，是寫在他論文的第三頁，因此他在中文文獻參考部分的第32項，特別標註有引述葉崇揚的文章。

只是，為何引述他人論文內容，卻未依照論文撰寫格式，在引述的內文尾端特別標註？張廖萬堅說，「我寫這些，只是要說我要用這些東西，是我後面要論述的主題，就是這個樣子」。

張廖萬堅說，他不敢說自己的論文有多嚴謹，而且當時他的指導教授知道他是立委，所以特別用論文程式掃描過，有問題的部分都改了，雖然多少還是會有瑕疵，但不會說兩篇論文都一樣。

張廖萬堅也繼續指控說，管中閔的論文與暨大學生的論文理論架構都一樣，而且還自稱首度引用，問題是，該名學生早已經用了一樣的模型，難道不能算是文獻嗎？呼籲外界別再轉移焦點。

(中時)