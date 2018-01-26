年關悲劇！疑欠債百萬母攜子車內引廢氣3亡

2018年01月26日 10:45 中時 張妍溱

車子停在一處涵洞內，母子在車內燒炭並引廢氣自殺，警方封鎖現場。（張妍溱翻攝）

(17:10更新)台中市南屯區26日傳出母與2子共赴黃泉悲劇，55歲楊姓母親帶著32、24歲兒子將車開到同安南巷一處涵洞旁，疑似接水管引汽車廢氣自殺；警方指出，上午7點多接獲民眾報案，發現有人於車內自殺，警消趕至現場母子3人均已死亡，死者楊女的女兒到場認屍慟哭失聲，3人真正死因警方仍進一步釐清。

事發前楊的大兒子下車獨自進入南屯一家五金超市，購買塑膠水管等用品，監視器畫面留下最後身影。（翻攝畫面）

警方封鎖現場由鑑識人員採證發現，車內3人均當場身亡，大兒子躺坐駕駛座、另一名兒子在副駕駛座，楊姓母親則趴臥車子後座；車子座位留有1瓶烈酒空瓶，車內有大量嘔吐物，警方懷疑3名死者喝酒後自殺，現場沒留下遺書。

「怎麼發生這種事！」警方通知楊姓死者女兒到場認屍當場痛哭，她表示，父親因5年前生病過世，媽媽與2個弟弟接手家中生意，25日母親打電話給她說要和弟弟們開車去台北，但沒有交代任何事情，想不到3人竟相約共赴黃泉，頓失去3名至親讓她很難接受。

楊女一名鄰居表示，楊婦與2名兒子平日以批發水果為業，兒子均健康正常待人也都很客氣事發前幾天遇楊婦主動跟她打招呼聊天沒察覺任何異狀，至於外傳楊女因生意周轉不靈常常幾十萬甚至上百萬等跟鄰居、朋友借錢，疑似留下龐大債務，但她不願意證實。

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(中時)