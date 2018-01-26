蘇花改通車前先體驗 民眾憂喜參半

2018年01月26日 10:51 中時 胡健森

蘇花改「蘇澳至東澳段」即將在農曆過年前通車，蘇花改工程處在26日舉辦民眾體驗活動，吸引許多民眾參與。（胡健森攝）

蘇花改蘇澳至東澳段即將通車，工程單位表示，蘇花改是「安全回家的幸福工程」。（胡健森攝）

蘇花改「蘇澳至東澳段」將在農曆過年前通車，蘇花改工程處在26日舉辦民眾體驗活動，邀請蘇澳、南澳在地民眾先行體驗在蘇花改通車段行車狀況，參與活動的民眾顯得相當開心，也對蘇花改工程帶來的便利性給予高度肯定，但同時也擔心只有一線道的蘇花改恐將造成塞車問題，希望政府可以未雨綢繆，研究因應對策。

26日的民眾體驗活動共分成4個梯次，民眾報名相當踴躍，搭乘蘇花改工程處所準備的車輛沿途觀看即將開放通車的蘇花改工程狀況，並且也仔細聽取施工單位的簡報及介紹，美中不足的是天候不佳下著大雨，因此一些賞景安排只能被迫取消。

蘇花改工程處副處長吳明恩表示，在蘇花改的施工過程中多少對在地民眾的日常生活上造成一些不方便，因此特別趕在通車前舉辦體驗活動，一方面敦親睦鄰，同時也是藉機對民眾宣導通車之後的交通安全規定及注意事項；蘇花改工程處主任工程司林廷彥則表示，蘇花改隧道的火災熱釋率等防災係數是雪山隧道的3倍，因此可以允許大貨車進入，基本上是可以應付1輛大貨車與1輛小客車相撞引發火災的規模，也因此即使未來開放大貨車行駛蘇花改，也會透過匝道儀控管制，將大貨車間隔開來，避免發生兩輛大貨車追撞的嚴重事故。

參與體驗的蘇澳鎮民吳慧月說，就如同施工單位所介紹的「蘇花改是安全回家的幸福工程」，自己已經有30年的開車經驗，但卻沒有開過蘇花公路，因為不管路況安不安全，在心理上總是會有疙瘩，就怕突然會有落石發生，如今蘇花改蘇澳到東澳段通車之後就放心許多；但也擔心蘇花改通車後會對蘇澳鎮民造成市區塞車等困擾，如果能全線拓展為兩線道當然是最好。

65歲的蘇澳鎮民楊華裕笑說，自己等這條路已經等了一輩子，如今終於要通車了感覺相當好，畢竟原來的蘇花公路遇到下雨就容易發生坍方，現在有了蘇花改，行車就會變得順利，等了一輩子，至於在連續假日可能會發生塞車的問題，就要看政府怎麼設法解決。

但蘇澳鎮長陳金麟則持不同看法，他呼籲外界不要大肆渲染，認為蘇花改通車後會帶來市區嚴重塞車問題，因為這樣的說法恐怕會嚇壞許多外地遊客而打消到蘇澳旅遊的念頭，對蘇澳的發展造成負面影響；陳金麟還說，蘇澳鎮有3個里位於東澳、南澳，過去往返蘇澳相當費時，也不保證路況良好，但蘇花改蘇澳至東澳段通車後，最起碼這一段可以在10分鐘之內到達。

(中時)