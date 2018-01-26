MLB》如願離開馬林魚 葉利奇：太瘋狂了！

2018年01月26日 10:51 中時電子報 蔡銘仁

馬林魚大清倉後邁入重建，葉利奇(Christian Yelich)頻頻喊走，雙方關係降到冰點，現在葉利奇總算如願離去加入釀酒人，他難掩達成心願的喜悅，直呼這真讓人感到瘋狂，「老實說，一切過程讓人感到疲憊，我很開心能去釀酒人，獲得那麼好的機會。」

葉利奇在馬林魚大清倉後，頻對外放話要求交易，最後馬林魚把他送出，換回4名年輕球員，其中有3人名列釀酒人農場前10新秀。葉利奇總算如願以償，也很開心擁有這機會；馬林魚總裁希爾(Michael Hill)表示，他們做這動作的目標就是為了讓球隊更好。

馬林魚得到布林生(Lewis Brinson)、戴耶茲(Isan Diaz)跟哈里生(Monte Harrison)3名頂級新秀，以及右投山本喬丹(Jordan Yamamoto)。希爾認為，他們一直想著如何變得更好，提高農場深度增加贏球的本錢，現在得到3名具影響力的野手，和有機會進到中段輪值的先發投手。

希爾直言，「我覺得我們補進具影響力且有實力拚冠的球員，當他們未來上到大聯盟，會是馬林魚爭冠的助力。」他很期待看到新的馬林魚比賽，更覺得現在的馬林魚，年輕球員的運動精神、速度跟力量等，很多地方會能讓球迷感到興奮，「看他們為新球季準備時，相當讓人興奮。」

把葉利奇出清後，現在馬林魚剩下賣相不錯、也喊走的球員，就剩捕手瑞爾穆托(J.T.Realmuto)。但馬林魚已經出售大多數的球員，現在不急著交易，一定要有賺頭才肯賣，目前傳出只有國民最積極爭取。

(中時電子報)