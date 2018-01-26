早餐店道歉了！見到館長態度大變「知道是你就不敢了」

2018年01月26日 11:01 中時電子報 尉遲佩玉 、 楊馨 ／綜合報導 ／綜合報導

新北市政府警察局林口分局成立，館長到場祝賀。(圖／翻攝自飆捍臉書)

網路紅人「館長」陳之漢的老婆開BMW X6去林口買早餐，被早餐店老闆虧「妳做偏的吼」，館長一氣之下直接打電話質問老闆什麼意思？不過早餐店老闆反嗆「流氓了不起喔？不要太搖擺！」直到館長現身，對方立刻態度丕變，驚呼：「怎麼會是你…早知道是你就不敢這樣子啦！」

聽到店家的回應，館長更生氣「你們的意思是是，古意郎就可以欺負嗎？如果不是我，欺負別人就剛好了嗎？」一旁員警見狀立刻上前調解。館長後來在直播中抱怨：「我老婆是一個很低調的人，從來不會主動去招惹事情」，不滿早餐店老闆經常對他太太出言不遜，甚至直接在其他客人面前對他老婆大聲嚷嚷「妳做偏的喔！」才會氣到想與早餐店老闆理論。

館長老婆開X6買早餐遭老闆酸「做偏的」，館長不滿開直播抱怨。(圖片／翻攝自飆捍臉書)

一開始老闆在電話中堅持，這是與客人搏感情的「互動方式」，還反批館長夫人很傲嬌，由於館長不滿對方「打人的喊救人」想直接到早餐店談清楚，對方則堅持要約在林口分局見面，沒想到竟是館長本人，才態度丕變。

最後館長念在對方是做小生意、兒子又在開刀，館長心軟，覺得氣過就算了，也請網友不要去肉搜早餐店，讓他們還能賺點錢。

(中時電子報)