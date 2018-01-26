早餐店道歉了！見到館長態度大變「知道是你就不敢了」

妻買早餐遭譏「做偏的」 館長怒找早餐店理論
友善列印
中時電子報
／綜合報導
新北市政府警察局林口分局成立，館長到場祝賀。(圖／翻攝自飆捍臉書)

網路紅人「館長」陳之漢的老婆開BMW X6去林口買早餐，被早餐店老闆虧「妳做偏的吼」，館長一氣之下直接打電話質問老闆什麼意思？不過早餐店老闆反嗆「流氓了不起喔？不要太搖擺！」直到館長現身，對方立刻態度丕變，驚呼：「怎麼會是你…早知道是你就不敢這樣子啦！」

聽到店家的回應，館長更生氣「你們的意思是是，古意郎就可以欺負嗎？如果不是我，欺負別人就剛好了嗎？」一旁員警見狀立刻上前調解。館長後來在直播中抱怨：「我老婆是一個很低調的人，從來不會主動去招惹事情」，不滿早餐店老闆經常對他太太出言不遜，甚至直接在其他客人面前對他老婆大聲嚷嚷「妳做偏的喔！」才會氣到想與早餐店老闆理論。

館長老婆開X6買早餐遭老闆酸「做偏的」，館長不滿開直播抱怨。(圖片／翻攝自飆捍臉書)

一開始老闆在電話中堅持，這是與客人搏感情的「互動方式」，還反批館長夫人很傲嬌，由於館長不滿對方「打人的喊救人」想直接到早餐店談清楚，對方則堅持要約在林口分局見面，沒想到竟是館長本人，才態度丕變。

最後館長念在對方是做小生意、兒子又在開刀，館長心軟，覺得氣過就算了，也請網友不要去肉搜早餐店，讓他們還能賺點錢。

(中時電子報)

早餐店老闆虧館長老婆「做偏的」 麥味登道歉了！
「金孫條款」取消！機場發現護照過期 網紅當場GG
整天都在滑手機 一招讓你戒掉手… 19公斤肌萎考生伍建瑋 每日讀書…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。