陸生共諜案延押確定 周泓旭在獄所過年

2018年01月26日 11:06 中時 林偉信

政大畢業陸生周泓旭，被控來台吸收外交官員發展組織未遂案，一審因他自白犯罪經減刑後依違反國安法將他判刑1年2月，案經上訴後，周男不服遭押聲請交保被高院駁回後提抗告，最高法院認為有逃亡之虞，裁定將他延長羈押至2月27日，周將在獄所中過年。

另外檢方指控周男拉攏新黨成員王炳忠、侯漢廷等人，以資助方式，協助運作「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」，執行「 星火T計畫」機會，周男藉此發展組織，取得6名將校軍官資料，涉嫌違反國家安全法部分，高院下周將開庭決定是否併案審理。

周男被控在2012年9月來台就讀政大企管所，前年9月畢業返回大陸，去年2月以某公司董事身分來台從事商務活動；2014年7月10日他在上海市參加兩岸交流活動，結識大陸地區黨務機構的李姓祕書後，自2015年11月起至前年1月，陸續在上海受李的餐敘招待。

期間李男多次表示可提供金錢報酬，由周利用在台求學及經商期間，物色、引介台灣政府人員及其他具社會影響力人士，以發展、建立組織。去年周男經友人介紹認識台灣官員，允諾每季至少付美金1萬；若交付情資另有額外獎金，但該名外交部官員未答應。

這件首例陸生共諜案，台北地院經減刑後，將周男輕判1年2月徒刑，案經上訴後，高院仍裁定羈押周男，並延押至2月27日，他不服提抗告，最高法院認定周男涉犯違反國安法嫌疑重大，且他有逃亡之虞，羈押原因尚未消滅，駁回抗告、延押確定。

(中時)