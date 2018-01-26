住Villa坐熱氣球賞花海 台東日暉酒店超High套裝開賣

2018年01月26日 11:15 工商 姚舜

搭熱氣球賞台東池上花海，是非常「High」的旅遊體驗。（圖/台東日暉渡假酒店）

搭熱氣球翱翔天際不用到國外！台東池上日暉渡假飯店，與天際航空攜手合作限時推出全台唯一「天外奇蹟 日暉獨家！熱氣球自由飛行之旅」，主打入住五星VILLA，走出房門，直享尊榮由飯店起飛，優雅早晨不用排隊，也不用等待人擠人的熱氣球嘉年華，就可輕鬆乘著色彩繽紛的熱氣球飛越池上上空，享受翱翔天際，360度遠眺群山綠野的熱氣球夢幻飛行之旅，飽覽整個池上花海及花東縱谷美景。

台東池上地理位置優越，位於花東縱谷中心點，屬高海拔平原。比起鹿野高台，更適合飛行熱氣球、視野更佳！原本一趟飛行就要 9,000/人的熱氣球行程，此次獨家限定的【天外奇蹟-日暉自由飛住房專案】，搭配目前盛開的油菜花海季，四人成行二天一夜專案，一泊二食（自助早餐、精緻晚餐），入住頂級80坪私人泳池獨棟VILLA、第二天早晨直接在渡假村愛情廣場搭乘熱氣球起飛，1.5小時的熱氣球行程包含：行前簡報、熱氣球高空飛行迎曙光，飽覽期間限定油菜花海及花東縱谷美景，並舉行香檳慶功儀式，最後頒發飛行證書，完畢後於日暉愜意享用晨光早餐。

此外，入住飯店還可享用館內免費設施、溫泉美湯、池上&關山火車站來回接駁，每人只要7,000起，優惠期間至2月底止（農曆春節期間不適用），日暉強調，不用出國、不用人擠人、不用等熱氣球嘉年華、更不用清晨二點就起床。用最方便、最優雅的方式體驗熱氣球，記錄專屬客人的獨家回憶！

日暉表示，若是超過4人以上成行，搭配【天外奇蹟‧熱氣球自由飛Villa住房專案】，可享優惠價每人6300加購熱氣球飛行。另外，若預算有限，入住飯店區或其他住房專案，也可以優惠加購價每人7,920元搭乘熱氣球體驗，飛行時間更長。客人可一同體驗翱翔飛行、看見台灣的那份感動。

(工商)