影》新塗裝 中共海航大接裝新型直9艦載機

2018年01月26日 12:20 中時電子報 喻華德

據大陸央視16日報導，中共海軍航空大學近期在東北一處機場以新型直9艦載型直昇機與直8直昇機執行多機型跨晝夜實戰訓練。在接近零下20度C等嚴寒與惡劣天候條件下，完成超低空飛行和海上編隊等訓練科目，而晚間接續進行夜航訓練。

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這是大陸官方首度公開，海軍航空大學接裝新型直9艦載型直昇機，推測為直9D型。不同於之前灰色塗裝的直9C型機，這批新型直9為上半部深藍色下半部灰色，接交處為白色線條。照片顯示該團大坪上有7架新塗裝的直9D、1架舊圖裝的直9C和2架直8。而這批新型直9D機首右側配備一套光電/紅外線感測器。

新型直9D直昇機採用新塗裝。（圖/央視軍事報導）

直9C為中共海航專用艦載型型號，又分為反潛型與搜救型，不過不像美軍命名法則可以直接由型號判斷構型，僅有直9C救護型和直9C反潛型，是直接以中文在機型後敘明構型。直9D為C型的航電升級版本。中共亦引進少量原裝法製AS565黑豹，作為反潛直昇機。

中共海軍大學的直8與直9在嚴寒氣候下進行空中編隊訓練。（圖/央視軍事報導）

值得一提的是，直9系列為中共在1980年代向法國引進SA365N海豚式直昇機在大陸授權生產，多年來已經國產化並衍生出多種型號；中華民國內政部空中勤務總隊配備原裝的法製AS365海豚式直昇機，AS365購入時也配備光電/紅外線感測器，但在使用一段期間故障報廢後，多年來並未採購新型配備光電/紅外線感測器，我國官僚體系向來只注重採購新裝備，而不重視現有裝備性能提升以發揮最大壽限可見一斑。

據維基百科資訊，中共海軍航空大學是在去年的組織再造中，由海軍航空兵學院和海軍航空工程學院重組成立海軍航空大學。校本部位於山東省煙臺市，在青島市設校區和訓練基地，在遼寧省葫蘆島市、山西省長治市、河北省秦皇島市、河南省濟源市等地設飛行訓練基地。

(中時電子報)