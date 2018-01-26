情人節來淡水賞花看夕陽！「漁人碼頭」打卡抽好禮

2018年01月26日 11:23 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

浪漫情人節、喜迎狗年！別老是待在家，搭捷運來淡水走春吧！又到了春暖花開，全家歡聚喜氣洋洋的農曆新年，今年春節前夕，適逢浪漫西洋情人節，新北市政府農業局規劃在淡水漁人碼頭，於2月10日至2月20日西洋情人節前至春節期間，舉辦放閃拍照打卡的網路抽獎活動。

消費可兌換好禮商家。（新北市漁業處提供）

只要您到漁人碼頭與裝置藝術拍照上傳至個人Facebook或Instagram，可至港區指定商家消費就送小禮或優惠，另外還可參加豐富的網路抽獎活動，敬請注意追蹤「新北漁樂快爆」粉絲團。

西洋情人節至春節連假期間，農業局串連港區淡水區漁會、水灣企業股份有限公司、福容大飯店及世界巧克力夢公園共同舉辦放閃拍照打卡活動，在港區中規劃了多處的拍照打卡地點。

只要在活動期間到港區與裝置藝術拍照並上傳至個人Facebook或Instagram，可至港區指定商家消費即可跟商家兌換小禮(或優惠)，另將照片上傳至「新北漁樂快爆」粉絲團指定文章，留言並tag 好友，還可參加網路抽獎活動 ，遊客在港區裡面可以邊吃邊玩邊拍照，還有機會獲得港區商家提供的各項抽獎好禮。

農業局表示，漁人碼頭是一個兼具漁業發展與觀光休閒的優質景點，不僅有著名的情人橋，「淡水夕照」美景更是引人入勝，是許多情侶及家族觀光旅遊的好所在，然而成功的背後，除了既有的硬體設施之外，市府團隊也在此舉辦了不少文化活動與音樂饗宴。

再加上市府同仁及志工在這裡全年無休協助提供旅遊諮詢服務，將漁人碼頭打造成一個具備國際級水準的觀光漁港，期能帶動地方經濟繁榮及提升蒞港遊客人潮，歡迎活動期間，闔家前來淡水漁人碼頭共享歡樂時刻。

(中時電子報)

拍照裝置藝術j物。（新北市漁業處提供）