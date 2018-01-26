與小英同台破冰？柯文哲：我們溝通本就沒問題

「台灣價值」後破冰？總統蔡英文與台北市長柯文哲同台出席活動
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台北市長柯文哲出席孩童搭乘臺北捷運優惠活動後，回答媒體的問題。（鄭任南攝）

總統蔡英文今天下午將在台北市長柯文哲的陪同下，赴北市松山區健康公宅視察，兩人日前才因「台灣價值」互相喊話登上媒體版面，今日同台是否代表破冰？柯今天上午受訪表示，其實他跟小英總統關係本來就不錯，至少他認為兩人在溝通上沒有問題。至於是否會提到「台灣價值」，柯文哲回「哪壺不開提哪壺！」

柯上午出席孩童搭乘北捷優惠措施記者會後接受媒體聯訪，外界關注下午他將與小英總統同台。柯笑說，其實自己跟小英總統還不錯，他覺得人與人之間互信最重要。他媽媽常跟他說，有時候吃飯牙齒都會咬到舌頭，所以有些意見相左的情形其實很正常，至少兩人在溝通上，他覺得沒有問題。

柯文哲表示，主要是總統府有對公宅政策視察的行程，但視察地點包括台北、新北和桃園，小英好像要去看三個地方，所以不是只有台北市。柯也提到，蔡英文過去也曾說過要蓋20萬戶公宅，「這也是滿難的任務，台北已經搞到現在還不到2萬，很累！」

至於是否藉由同台機會談「台灣價值」？柯文哲則回「妳（記者）哪壺不提提哪壺！」最後柯要大家不用想那麼多，他覺得小英總統也是釋出善意，搭建一個合作平台。

(中時)

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