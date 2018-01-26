圖輯》爆炸盛開！中台灣3大賞櫻美景一次看

草坪頭緋寒櫻綻放花況，一旁還相襯著金黃油菜花海。(圖／「漫步在雲端的阿里山」授權提供)

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中時電子報
/綜合報導
草坪頭河津櫻綻開，相映著遠方的祝山、對高岳。(圖／「漫步在雲端的阿里山」授權提供)
阿里山鄉公所河津櫻。(圖／「漫步在雲端的阿里山」授權提供)

時序進入冬末初春，台灣各地櫻花陸續綻開，中部賞櫻熱點也變身為粉紅花海世界，一路從南投草坪頭的櫻花夾道、新中橫、到阿里山地區，能一次欣賞緋寒櫻、河津櫻、枝垂櫻、李花、桃花、與油菜花海，爭豔綻開。

台18線阿里山公路69-70K緋寒櫻花況。(圖／「漫步在雲端的阿里山」授權提供)
台18線阿里山公路83.6K緋寒櫻。(圖／「漫步在雲端的阿里山」授權提供)

緊接南投信義梅花季尾聲，草坪頭櫻花季近日開跑，平日已湧入眾多遊客造訪。臉書粉絲團「漫步在雲端的阿里山」今天分享中台灣最新花況，並教戰大家如何一次插旗3大賞櫻路線。

草坪頭櫻花季可以一次欣賞到緋寒櫻、河津櫻、枝垂櫻、李花、桃花、油菜花等等。圖為桃花。(圖／「漫步在雲端的阿里山」授權提供)

雖然阿里山國家森林遊樂區內的櫻花仍含苞待放，但遊樂區外的櫻花也正美麗！阿里山公路間的迷糊步道及鄉公所的河津櫻滿開、福爾摩沙櫻(白山櫻)初開、緋寒櫻(山櫻花)滿開、桃花初開、梅花滿開凋謝中；隙頂的河津櫻滿開；石棹(頂石棹)的河津櫻滿開、李花少許盛開；樟樹湖的河津櫻滿開、緋寒櫻(山櫻花)滿開、李花部分盛開。

草坪頭緋寒櫻水池倒映景致優美。(圖／「漫步在雲端的阿里山」授權提供)
草坪頭河津櫻瀑布盛開花況猶如瀑布宣洩。(圖／「漫步在雲端的阿里山」授權提供)

新中橫公路(觀山停車場、觀峰至望高寮附近)的緋寒櫻(山櫻花)滿開；草坪頭的緋寒櫻全開，水池櫻花約8分開、油菜花版本的緋寒櫻滿開、茶園版櫻花推薦、李花全開(邊開邊凋謝，李子王在第一家，還有梅花)、桃花初開、枝垂櫻滿開。

而有計畫前往賞櫻的民眾，可參考路線：台18線阿里山公路→隙頂河津櫻→83.5K緋寒櫻→阿里山轉運站補給→塔塔加休息→台21線新中橫公路→觀山緋寒櫻→115.5K施工(平日整點放行、假日機動管制)→草坪頭櫻花季(櫻花、李花、桃花)→南投。

另提醒要前往草坪頭的遊客，由於當地平日人潮眾多，車輛請勿違規停車，警察會加強取締逕行舉發，務必遵守當地的交通應變規定或提早前往。

(中時電子報)

文章來源：更多櫻花攝影》漫步在雲端的阿里山

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