強暴7歲女童引眾怒 巴基斯坦擬公開吊死犯人

2018年01月26日 11:58 中時電子報 李靖棠

據今日俄羅斯（Russia Today）新聞網報導，巴基斯坦日前傳出一起駭人聽聞的女童強暴殺人案，一名7歲女童艾敏（Zainab Fatima Ameen）在卡蘇市（Kasur）遭殺害；在警方積極追查下，犯人已於23日落網。為降低民眾的怒火，巴國參議院欲藉此案殺雞儆猴，考慮用絞刑吊死該犯人。

Zainab's Father Muhammad Ameen Exclusive Talk with AbbTakk

巴國媒體報導指出，這是當地近兩年來第12名兒童遭強暴身亡。

在巴基斯坦警方追查下，於23日宣佈逮捕殺害女童的強暴犯。（圖/美聯社）

大批巴基斯坦民眾上街遊行，要求當局嚴懲強暴女童的犯嫌。（圖/美聯社）

旁遮普省（Punjab）首席部長夏巴茲．夏立夫（Shahbaz Sharif）於23日宣佈犯人落網，是一名24歲男性、名為阿里（Imran Ali），他的基因與現場採證的一模一樣。

當地非政府組織統計，巴基斯坦去年（2017）上半年，全國就有超過1,700名兒童遭到虐待，前年（2016）更嚴重，平均每天有11名巴基斯坦兒童，被發現遭虐待。位於旁遮普省的卡蘇，近兩年來發生多起兒童遭強暴且殺害的案件，在日前女童艾敏亦遭滅口後，觸動當地民眾心中的痛處。接連遇害的事件，點燃民眾怒火，數千人湧入警察局、放火燒政客的住家，並指控有關當局毫無作為，讓他們陷入恐慌，擔心當地有一個專挑小孩下手的連續殺人魔。

事實上，巴基斯坦刑法規定，「任何人綁架與誘拐14歲以下的未成年人，並對其施加嚴重的傷害或甚至進行殺害，應對（犯嫌）處以死刑懲罰。」參議員羅曼·馬利克（Rehman Malik）更呼籲國會，應立即修法，將「公開處以絞刑」加入法條內，方能給予大眾一個真正的嚇阻。

(中時電子報)