公布首份北極政策白皮書 陸：將據國際法積極參與

2018年01月26日 12:08 旺報 徐維遠

大陸國務院26日公布中國首份「中國北極政策白皮書」，中國是北極域外國家，卻是北極事務的積極參與者、「北極事務的重要利益攸關方」

大陸國務院26日公布中國首份「中國北極政策白皮書」，中國是北極域外國家，卻是北極事務的積極參與者、「北極事務的重要利益攸關方」；白皮書以此為出發點，將對內指導未來中國北極政策制定，對外與其他有關方建立良性互動。

大陸國務院新聞辦公室26日舉行「中國的北極政策」白皮書與北極政策情況記者會。大陸外交部副部長孔鉉佑表示，中國北極政策內容可以「明確定位、設定目標、堅持原則、闡釋主張」16字說明。

孔鉉佑表示，中國是地緣上的近北極國家，是陸上最接近北極圈的國家之一，北極的自然狀況及其變化，對中國的氣候、生態以及中國的農林漁和海洋等產業具有直接影響。此外，中國是北極有關跨區域和全球性問題或事務的重要攸關方和參與者，中國也是聯合國安理會常任理事國，作為貿易大國、能源消費大國，對於北極跨區事務和全球性事務肩負重要責任。

白皮書指出，中國參與北極事務的主要政策主張有5項：不斷深化對北極的探索和認知、保護北極生態環境和應對氣候變化、依法合理利用並以可持續方式開發北極資源、積極參與北極治理和國際合作、促進北極和平與穩定。

有媒體問到，作為非北極國家、但定位自身為北極事務重要利益攸關方，如何參與北極事務？孔鉉佑說，中國是以重要利益攸關方的身份定位來參與北極事務，基於這一基本定位，中國要在北極事務中所發揮的作用一是不越位、二是不缺位。

他強調，不越位就是中國作為非北極國家不會介入完全屬於北極國家之間以及北極區域內部的事務，將依據國際法來參與北極事務，並且指導中國實體和個人依據相關法律開展北極活動和相關合作；不缺位，是指中國作為重要利益攸關方將在北極跨區域和全球性問題上積極發揮建設性作用。

(旺報)