破獲非法品種犬狗場 藏匿中和偏僻山區

2018年01月26日 11:59 中時 葉書宏

新北市動保處獲報，前往中和區興南路三段查緝私人狗場，當場查獲18隻成犬及3隻幼犬。（葉書宏翻攝）

新北市動保處獲報，前往中和區興南路三段查緝私人狗場，當場查獲18隻成犬及3隻幼犬。（葉書宏翻攝）

新北市動保處獲報，前往中和區興南路三段查緝私人狗場，當場查獲18隻成犬及3隻幼犬，品種為臘腸犬及白博美，江姓飼主否認飼養販賣，動保處認為僅是江嫌的狡辯之詞，依違反動物保護法、動物傳染病條例，共裁處65萬元罰緩。

動保處接獲社團法人台灣防止虐待動物協會（TSPCA）通報，位於新北市中和區興南路三段附近藏匿一處私人狗場，隨即派員前往，該地點隱密藏身於山區的蜿蜒道路之中，且農舍內還有養雞、鴨及豬等經濟動物，裡面共飼養21隻品種犬。

經查証江姓飼主狗場內犬隻皆未施打狂犬病疫苗，依動物傳染病條例第45條處15萬元罰鍰，另非法販犬證據確鑿，依動物保護法第25-2條規定及新北市政府動物保護法裁罰基準規定，處50萬罰鍰，共裁處65萬元。現場犬隻全數帶回中和動物之家安置，待所有犬隻結紮後，擇期再開放民眾認養。

其中6隻晶片狗，動保處正在調查晶片來源，其餘皆未施打晶片，基於動物福利，動保處將全數犬隻帶回中和動物之家安置，後續替所有犬隻植入晶片、疫苗注射、驅蟲及結紮手術。

江姓飼主辯稱，現場所飼養的犬隻是為守衛其他經濟動物，而且都是在中和動物之家附近拾獲，並非繁殖用以販賣。不過現場查獲6隻有晶片犬隻，經查皆無登記飼主，將再從廠商追查晶片來源。

動保處表示，目前全數犬隻已安置於動保處，後續將做疫苗注射、驅蟲及結紮手術，開放民眾認養，另外也提醒民眾，如發現周遭住家有非法繁殖、販賣行為，或是飼養不當、虐待動物行為，請立即通報1999市民專線或動物保護專線02-29596353，動保處將派員稽查。

(中時)