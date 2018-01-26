紅珊瑚有特殊意義！蒙古盜竊集團專偷花蓮藝品店

2018年01月26日 12:15 中時 謝明俊

2017年2月蒙古竊團再度出現花蓮作案〔畫面中著藍色、白色上衣者〕。〔警方提供〕

紅珊瑚是蒙古男子身分地位的象徵，價格昂貴。一組5人蒙古盜竊集團，月前來台鎖定花蓮市區內多家販售紅珊瑚的藝品店，分別以3人一組佯扮客人入店選購，以交互掩護乘店家不注意，由其中1人下手竊走紅珊瑚，這組人在2017年8 月來台行竊得手，年底再度來台犯案，被台北市刑大肅竊組等單位聯手逮捕首腦1人，現由桃園地院羈押中。

蒙古小偷

這5人盜竊集團，經過警方調閱監視器分析過濾出身分，包括為首的Enebish〔簡稱E男〕、Tserev、Tsogtbaatar、Lkhaajav以及Dashjamts等5 人，都是蒙古籍男子，2017年8 月，E男先率領其中2人來台；12月，E男再帶領另2人入台，警方事後清查出前3人，因3人都已出境，警方只能低調通報移民署，暗中進行入出境管制，沒想到，到了12月E男真的再帶2名同夥入境台灣作案，警方才順利逮獲首腦E男。

2017年8月，E男和2名男同夥假扮遊客前往花蓮市區一家藝品店，假裝要選購紅珊瑚，但又藉口要先去領錢再來，稍後在傍晚時再度回到藝品店，由2名蒙古男假裝選購詢問老闆娘，另1人則乘機摸走另1邊櫥櫃內的紅珊瑚，嫌犯得手後，立即藉口離開，老闆娘事後清點才發現一只價值15萬元的紅珊瑚被偷。

E男得手後連夜回到台北，並在隔天就到桃園機場搭機出境，臨出境前，E男和同夥在桃園機場第2航廈的昇恆昌免稅商店內，再度假裝選購名錶，乘機偷走1只價值5、6萬元的名錶後搭機場長而去。花蓮縣警局經過追查，查出E男等嫌是蒙古籍後，通報移民署、航警局、桃園機場等單位實施境管。

先前台北市刑大肅竊組因查辦另一組蒙古男女竊盜集團，得知還有一組蒙古竊團在台犯案後，於是和移民署、航警局、花蓮縣警局花蓮分局等單位共組專案聯手查辦。

2017年12月22日，E男再度帶領另2名蒙古同夥入境，並且再度前往花蓮市區藝品店，用同樣手法竊取1只價值28萬元的紅珊瑚，E男在台逗留多日，在12月27日準備由桃園機場出境時，當場被逮個正著，但其餘2嫌已在先前分別搭機離境，因這2嫌並未參與8月間犯案，所以並未被境管。

警方將E男逮捕到案後，嫌犯坦承犯案，警方將他移送桃園地檢署聲押獲准。

(中時)