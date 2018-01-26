南下訪友開毒趴10小時 8人吸茫了問警「要幹嘛！」

2018年01月26日 12:07 中時 呂素麗

2018.01.26 高雄市 ▲高雄市少年隊在汽車旅館查獲8人辦毒趴。（呂素麗翻攝）

2018.01.26 高雄市 ▲高雄市少年隊查獲8人辦毒趴，當場查獲毒品。（呂素麗翻攝）

2018.01.26 高雄市 ▲高雄市少年隊查獲8人辦毒趴，何姓男子把改造手槍就放在車內駕駛座腳踏墊上。（呂素麗翻攝）

2018.01.26 高雄市 ▲高雄市少年隊查獲8人辦毒趴，42歲黃姓男子（右）因長期吸毒，面貌看起來像60多歲。（呂素麗翻攝）

何姓男子等人從苗栗南下高雄訪友，大家聚在一起竟進汽車旅館開毒趴，長達10多小時，大夥吸得茫茫然，或坐或趟睡覺，高雄市警方據報前往埋伏、查獲，這群人一見到警方竟一臉錯愕的茫問「要幹嘛！」，警方當場查獲毒品及槍枝、子彈，並將6男2女逮捕送辦。

高雄市少年隊日前查獲1名17歲少年吸毒，閒聊中，少年透露，他朋友有群「藥仔掛」的朋友要來高雄找他，大夥要聚會，疑似要開毒趴；警方機警，認為有玄機。

少年隊偵查組長楊順益立即召集所屬於23日前往該址查訪，經確認可疑犯嫌住宿房號後，會同苓雅分局民權派出所員警進行埋伏至下午6點35分許，趁犯嫌黃姓男子（42歲）自該旅館房內外出時上前實施盤查，當場於黃嫌上衣口袋內發現第2級毒品安非他命吸食器1組。

警方隨即進入房內，當場查獲洪姓（27歲）、胡姓（50歲）、林姓（21歲）、徐姓（42歲）男子及張姓（43歲）及韓姓（41歲）等女子等6人，桌上有毒品；警方隨後又在另一房內查獲何姓男子（42歲），並查扣第1級毒品海洛因1包及2級毒品安非他命3小包、改造手槍1支、子彈11顆、瓦斯槍1支等贓證物。

嫌犯供稱，他們一行4男2女自北部南下高雄訪友，與2名住高雄的友人，共計8人分租汽車旅館2間房間，並在其中一間房內進行長達約10個小時毒趴後，仍意猶未盡，欲再前往另一房間拿安非他命吸食器及毒品再度施用時，始遭警埋伏查獲。

警方查緝過程，發生一件小趣事，第1個被盤查的黃姓男子面貌憔悴，警方一見面就叫他「阿伯」，男子靜默，後來警方看他的年籍，才發現黃男只有42歲，看起來卻像60多歲，長期吸毒讓他提早衰老。

警方訊後，依毒品防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例案移送台灣高雄地檢署偵辦。

(中時)