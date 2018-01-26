溫馨！獨居爺奶喜遊動物園！高歌「歡樂天堂」嗨翻天

2018年01月26日 12:08 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

家有一老，如有一寶！爺爺奶奶來動物園樂開懷！由台北市立動物園、文山區公所、文山安全社區暨健康城市促進會、台北市兆如老人安養護中心及永慶慈善基金會等機構，連續第7年共同辦理的「文山是我家‧溫馨遊園展關懷」活動。

多位髮型設計師為長者們免費修剪頭髮。（台北市立動物園提供）

今天上午在動物園大門廣場隆重登場，舞台活動由台北市鄧家基副市長、台北市議會厲耿桂芳議員、徐弘庭議員、李慶鋒議員、王閔生議員、王欣儀議員及立法委員吳玉琴等多位貴賓一同揭開序幕，現場了號召100多個單位、近千名志工共襄盛舉，邀請文山區獨居長者、低收入戶及弱勢邊緣家庭約894戶，一起提前歡度春節。今年共設置了34個攤位，有吃又有玩，加上舞台節目精采有趣，讓台下的長者及親友們歡笑聲不斷。

文山健康中心為長者測量血壓。（台北市立動物園提供）

由建國百年開始舉辦的文山區歲末關懷園遊會，每一年都讓獨居長者及弱勢家庭充滿期待，今年持續擴大辦理，期望以更積極的行動，凝聚各界對獨居長者的關懷，並表達對社區的關心。

由台北市鄧家基副市長代表抽出第1位幸運的長者。（台北市立動物園提供）

為了鼓勵長者們多到戶外呼吸新鮮空氣，參與社區活動，每位受邀的貴賓都能領到5百元的紅包及指南宮贈送的伴手禮，象徵討個好采頭，歡喜過好年，另外還加碼準備了2千元紅包25份、5千元紅包10份，及壓軸的1萬元紅包12份等摸彩獎項，讓現場氣氛high到最高點，幸運抽中的長者們都笑的閤不攏嘴！

在將近3小時的活動中，陸續由動物園最受歡迎的動物布偶們帶領大家唱跳「快樂天堂」，活動一下筋骨暖暖身，緊接著萬興國小的小朋友說得一口風趣流利的相聲，逗得貴賓們哈哈大笑。

動物園也推出好玩的摺紙活動讓長輩們動動手指頭。（台北市立動物園提供）

明道國小扯鈴隊精湛的演出，更是讓每位爺爺、奶奶看到目不轉睛，除此之外還安排佛光山的法師為眾人祈福許願、木柵農會的夥伴與李宛儒中東肚皮舞團分別表演勁歌熱舞，以及文山職能坊、大豐衞星車隊、中興保全及恆安照護集團精心策劃的福利服務宣導等節目輪番上陣，加上各界熱情贊助的美食及闖關遊戲共34個攤位，場面熱鬧滾滾。

邁入第7年的「文山是我家‧溫馨遊園展關懷」活動，早已獲得社區居民及各合作單位的肯定與支持，為了讓這份溫情能夠持續發光發熱，更期盼類似的關懷行動能夠像雨後春筍般蓬勃發展，讓安全溫馨的文山社區氛圍擴展到全台灣各個角落。

(中時電子報)