《全台最速報》萇記逾期發霉蛋液 知名大廠中鏢

萇記逾期發霉蛋液 知名大廠中鏢

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中時電子報
綜合報導

◎萇記逾期發霉蛋液 知名大廠中鏢

乖乖再爆食安！全台第二大蛋商萇記泰安蛋品公司涉嫌改標販售逾期破殼蛋長達6年，桃園地檢署比對帳冊，驚見除了超商、大賣場之外，連食品大廠乖乖也中鏢，萇記李姓負責人自承6年前就開始販售黑心蛋給乖乖，讓乖乖製成孔雀餅乾、蛋捲等食品，數量至今仍難以統計，但已被消費者吃下肚。

◎蘇花改春節前通車 今開放居民搶先體驗

蘇花改「蘇澳至東澳段」將在農曆過年前通車，蘇花改工程處在26日舉辦民眾體驗活動，邀請蘇澳、南澳在地民眾先行體驗。在蘇花改通車段行車狀況，參與活動的民眾顯得相當開心，也對蘇花改工程帶來的便利性給予高度肯定，但同時也擔心只有一線道的蘇花改恐將造成塞車問題，希望政府可以未雨綢繆，研究因應對策。

◎健康食品誆治癌 癌末男延誤就醫賠命

販賣「生物酵素益菌飲品」的35歲林姓男子號稱其「免疫細胞菌」可治癒癌症、肝病等各種病症，欺騙民眾賺取暴利，有民眾因此延誤就醫喪命，經台中地檢署檢察官指揮成立專案小組在市警五分局、保七總隊、衛生單位執行搜索，在彰化縣秀水鄉安溪村查獲林及、58歲陳姓男子到案，依違食安法、詐欺取財等罪嫌移送。

◎年關悲劇！母攜子車內燒炭3亡

台中市26日上午傳出母攜子車內燒炭自殺事件，55歲楊姓母親帶著2名成年32、24歲的兒子將車開到南屯區同安南巷的一處涵洞內，並在車內燒炭並引廢氣自殺，死意堅決，有民眾上午7點多晨運發現趕緊報警，警消獲報後趕往現場，3人均已無生命跡象，警方封鎖現場並通知楊女女兒到派出所說明，進一步釐清真正死因。

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