失聯多日 家人破門驚見情侶燒炭雙亡

2018年01月26日 12:34 中時 譚宇哲

情侶25日晚間被發現陳屍三重區福德北路上的租屋處內。（譚宇哲翻攝）

(16:32更新)新北市三重區25晚間10時許傳出情侶燒炭雙亡，37歲黃男與35歲吳女被家人發現時已陳屍租屋處多日，由於吳女15日曾向胞姊透露想跟黃男分手，家人認為吳女不可能選擇與黃男一起輕生，對死因存疑，警方將擇日解剖屍體後釐清死因。

據悉，吳女與前夫育有一子一女，離異後孩子交由前夫扶養，吳女日前結識擔任電器維修員的黃男，2人成為情侶，今年元旦開始由吳女承租三重區福德北路上一處公寓套房供2人同居，不料同居生活才開始沒多久，吳女在15日透過電話向家人抱怨黃男管太多，想跟黃男分手。

豈料，吳女自此與家人失聯多日，吳女胞姐因擔心妹妹連日四處打聽，直到致電向妹妹前夫詢問到租屋地址，在前夫、轄區警陪同下到福德北路出租套房查看，這才驚見2人已燒炭輕生。

警方表示，現場放有一盆炭盆，地上有多支酒瓶，吳女、黃男屍體就平躺在床上，衣著完整、沒有外傷，2人身體腫脹，研判已死亡多日，現場沒有打鬥痕跡，也沒有留下遺書，確切死因仍待解剖釐清。

女方家屬則對自殺原因存疑，不願相信吳女15日才透露想跟黃男分手，最後竟選擇與對方共赴黃泉路，黃男母親也於26日上午趕到現場認屍，雙方家屬在路邊泣不成聲，難以相信至親會在過年前驟然離開。

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