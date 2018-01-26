介面無法在地化 陸不想再買俄蘇35戰機

2018年01月26日 12:45 中時電子報 楊幼蘭

中國向俄羅斯採購蘇-35戰機充滿了戰略考量，俄方最快在今年之內，將交付中國空軍剩餘10架蘇-35戰機，讓24架飛機全部到位。

而中俄2015年11月簽訂蘇-35採購合同時，俄羅斯媒體曾報導，中國在確定購買24架之餘，還保留了另外24架的優先購買權。不過，至今仍始終沒有傳出中國將繼續購蘇-35的消息。反倒是與蘇-35有直接競爭關係的中國自製3.5代單座戰機殲-11D，從去年下半年開始，至少有5架原型機在密集試飛。

軍事微博百戰刀的分析指出，其實雙方當初簽訂採購合約時，中國曾同意俄羅斯的一個小條款，或許某些伏筆已隱隱埋下。

俄蘇-35戰機設計方曾透露，中國空軍在採購戰機時，提出了3點改裝要求，分別是：更換北斗導航系統、更換解放軍敵我識別裝置，以及介面漢化工作。俄無線電電子技術集團總經理詹吉加夫（Givi Janjgava）後來表示，廠方花了整整一年，也搞不定3點要求中的漢化這一項。在實際改裝過程中，俄方技術人員發現成效並不好，蘇-35液晶顯示器上所呈現的漢語指令並不清楚，字樣太小，也太模糊，以致根本難以閱讀。雖然能靠擴大顯示器的尺寸來解決問題，但這樣一來，就要徹底改造駕駛艙，以致延誤交機時間。

因此，在俄方提出這問題後，中國空軍最後同意，只改裝兩項內容，最後一項毋需再進行。而連帶出現的，還有一個問題，那就是俄羅斯不提供蘇-35戰機的機載武器介面相關資料與軟體。這算是俄國出口武器的慣例，而中國空軍也同意了這個「小條款」，並經雙方協商訴諸合同中。

分析指出，這絕不是說改裝武器掛載，發射設備和程式不重要。反之，能不能使用自製飛彈武器，對中國空軍蘇-35戰機來說太重要了。

如今中國機載飛彈武器、戰機綜合航電系統，機載資料鏈與處理器等技術水準，大多已超過俄羅斯。要是蘇-35戰機不能使用中國自製新一代空對空飛彈霹靂-15、霹靂-10，或是現役改進型霹靂-12B等，只能使用俄式RVV-SD/R-77-1主動雷達引導中距空對空飛彈等武器，空戰能力距離中國空軍的要求會有距離。

當年中國空軍與國內軍工費盡九牛二虎之力，才解決了引進的蘇-30MKK/MK2雙重任務戰機使用自製霹靂-12等空對空飛彈，甚至國產空地-88、鷹擊-83K等空面飛彈問題，如今怎麼反而不在乎了呢？分析指出，比較合理的結論，就是引進蘇-35並不是純粹的軍購問題。

雙方接觸之初，還處於中殲-20、殲-16、殲-10B/C等國產先進戰機沒搞定的時候，那時中國空軍確實可能想大量採購蘇-35，但如今就不一定了。

分析指出，中國空軍開始有購買蘇-35戰機的想法，可能早在2006年之前，那時殲-10A才剛裝備部隊兩年，而殲-11B的發動機也還處於問題不少、尚未成熟時期。後來蘇-35戰機的研發一拖再拖，拖過了殲-20首飛的2011年，拖過了殲-10B裝備部隊的2014年，一直拖到殲-20開始小批量交付的2016年，連殲-20都比蘇-35早了約1個月加入中國空軍。

因此，中國空軍才會在2016年接受俄方不提供機載武器火控系統硬體、軟體介面的條件。也因為這樣，顯示中國空軍就算接下來行使那24架蘇-35的優先購買權，未來蘇-35戰機的總數量也不會多到哪裡去。

事實上，加拿大《漢和防務評論》先前已指出，中國極可能不會進口第二批蘇-35，因為在進口了24架蘇-35之後，就會進行研究，在殲-11D的基礎上開發自己的蘇-35。

漢和認為，中國進口24架蘇-35的思路與當年進口24架蘇-30MK2，進而研製國產殲-16如出一轍。也就是中國已制定了中國版蘇-35的計畫，關於航電、雷達的實驗工作，已經在殲-11D上進行。

(中時電子報)