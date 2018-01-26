女星靠超萌美照走紅 素顏曝光眾人都看傻了

女諧星HARA靠一己之力，拍出萌萌美照。(翻攝自HARA IG)

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中時電子報

日本長壽綜藝節目《男女糾察隊》靠著改造男、女諧星外表，創造出超受歡迎的「奇蹟美照」招牌單元，也意味著觀眾對諧星，總有著顏值不怎麼樣的迷思，然28歲女諧星HARAはら(本名原佑希)，不用靠專業造型團隊，完全靠自己的力量就拍下許多時而萌萌可愛、時而嬌艷動人的美照，有著無辜大眼與櫻桃小嘴的她，因為高顏值不輸一線網紅，人氣因此高漲，不過當她公開素顏照，卻讓人直呼這「反差」太殘酷。

小惡魔嬌豔look也難不倒HARA。(翻攝自HARA IG)
但HARA也公開素顏，反差之大讓粉絲傻眼。(翻攝自HARA IG)

女諧星HARA在2013年和川瀨名人組成了搞笑團體「ゆにばーす(Univers)」，然奮鬥了4年多，她的美照反倒比「本業」還出名，HARA常在IG跟粉絲分享各種打扮穿搭，無論是清甜可愛或是小惡魔look，都能完全掌握，根本不輸網紅，然她近日接受邀約，在節目上公開卸妝，不免俗也把素顏照貼上IG分享，讓人驚呆！

只見平時美照中擁有小鹿般大眼睛的HARA，其實是不折不扣的單眼皮小眼睛，而鼻子也非常巨大，甚至嘟嘟唇也消失，剩兩片平凡的薄唇，甚至還是個八字眉，乍看還以為是男生，網友看了不禁對這「照騙」驚呼，直呼「妖術」、「我要哭了好可怕」，但同時又覺得HARA能靠「後天努力」變成正妹，讓人覺得人生有希望，甚至有人發出邀約，希望看到HARA用蘋果手機的臉部辨識系統解鎖手機，可厭妝前、妝後差異有多大！

(中時電子報)

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