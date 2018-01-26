廢輪胎轉化道路標線材料 靜宜大學新研發減汙省成本

靜宜大學應用化學系創新研發，將廢輪胎轉化道路標線材料減汙環保又省成本！（陳世宗攝）

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根據環保署統計，台灣每年產生約12萬噸廢輪胎造成堆置、導致空汙，及孳生病媒蚊與排放二氧化硫等問題。靜宜大學應用化學系透過產學合作，將廢輪胎轉化成道路的標線材料，不僅降低近半成本，還提升安全性、增強耐磨、壓縮及抗滑功能成功廢輪胎去化，是將垃圾變黃金的環保典範。

副校長溫嘉憲表示，靜宜擁有許多優秀團隊與研發能量，透過產學合作與研發，不僅凸顯各系所特色，也以多元專業，貢獻社會。

應用化學系主任吳仁彰說，台灣每年產生12萬噸廢輪胎堆積情況嚴重，目前處理方式，主要將回收廢輪胎取出鋼絲，經處理碎成膠片可當輔助燃料使用，但有空氣汙染的疑慮；磨成膠粉，可變成地墊、吸音板等物質利用材料，靜宜成功將廢輪胎轉化成道路的標線材料。

吳仁彰指出，台灣傳統道路標線材料全仰賴進口，應用化學系與保綠、為愷兩家公司產學合作，創新研發廢輪胎多元再利用技術。並於校園內實際鋪設，經測試結果耐磨性、壓縮強度及抗滑係數，都符合中華民國國家標準(CNS 1333)法令規定，大幅領先傳統進口標線材料的穩定結構，且顯著降低近半成本。

應用化學系將廢輪胎磨成膠粉，加入樹脂類、色料等混合物，透過關鍵技術，研製具有30％橡膠含量的高品質道路標線材料，所製成的道路標線，抗滑係數(BPN)達55，高於傳統標線的45，可避免汽機車在雨天，因壓到標線而失控打滑；耐磨耗性(mg)為20.5、壓縮強度為110，皆優於國家標準，並通過老化、高溫及固化速度等測試。

吳仁彰強調，靜宜以廢輪胎研發的道路標線新材料，與傳統的施工法相同，直接透過傳統的熱拌型道路標線機進行鋪設，最重要的是可消耗廢輪胎減少汙染，又能改善道路標線品質，增加行車安全，深具環保新時代的意義。

參與研發團隊的應化碩班謝志偉說，實驗過程中，可將所學的化學專業知識運用於生活，也提升邏輯思考解決問題、與廠商溝通協調，及產業實務等能力及經驗。

(中時)

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