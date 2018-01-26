農曆春節將至 永和警宣誓治安、交通不打烊

2018年01月26日 13:03 中時 葉書宏

農曆春節將至，新北市永和警分局今（26日）召開「107年加強重要節日安全維護工作」會報暨「金融機構安全維護座談會」。（葉書宏翻攝）

農曆春節將至，新北市永和警分局今（26日）召開「107年加強重要節日安全維護工作」會報暨「金融機構安全維護座談會」。（葉書宏翻攝）

農曆春節將至，新北市永和警分局今（26日）召開「107年加強重要節日安全維護工作」會報暨「金融機構安全維護座談會」。（葉書宏翻攝）

農曆春節將至，新北市永和警分局今（26日）召開「107年加強重要節日安全維護工作」會報暨「金融機構安全維護座談會」，會中提出「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」三大工作主軸及各項為民服務措施，向永和地區各機關、學校、金融機構、義警、民防、義交、志工及里長幹部等與會單位說明，並宣導金融機構安全維護工作方式及分享反詐欺案例，宣誓在春節期間治安、交通等工作絕不打烊。

永和警分局表示，107年加強重要節日安全維護工作自2月8日22時起至2月22日24時止，為期15天，基於「警力有限、民力無窮」理念，為加強永和地區春節期間的治安、交通及為民服務等工作，希望藉由本次會議，宣導重點工作項目，並循例結合警、民力及永和區各單位，整合地方資源，與分局所有同仁密切配合，發揮政府一體之行政機能，全面加強各項防範措施及勤務部署，以達成「專業執法、真誠服務」之目標。

專案持續對「治安平穩」及「交通順暢」列為重點工作，另「民眾安心」部分，有設立機動派出所貼近服務民眾、協助民眾舉家外出旅遊（返鄉探親）住居安全維護工作、幫助失蹤人口返家團圓、提領鉅款護鈔服務、結合民力服務社區等多項為民服務工作，要讓民眾安心過好年。

107年「加強重要節日安全維護工作」，延續以往春安工作之精神，亦是政府年度重點施政項目之一，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，加強犯罪偵防、維持交通順暢及立即有效回應民眾需求，展現警察維護治安之決心、整頓交通之盡心及服務民眾之同理心，共同建構「平安、祥和、快樂」的環境，讓民眾歡度春節假期。

(中時)