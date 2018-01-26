跆拳道》杜哈亞運銅牌蘇泰源 接任國家隊總教練

2018年01月26日 13:05 中時電子報 黃邱倫

去年台北世大運結束後跆拳道國家隊總教練李佳融卸下兵符，總教頭一職即空缺至今，直到24日體育署選訓委員會通過由曾任世大運教練，現任彰師大跆拳隊教練的蘇泰源接任，首要目標就是今年8月的雅加達亞運。

蘇泰源曾在2006年杜哈亞運拿下男子62公斤級銅牌，隨後因傷退役，106年全大運率領彰師大獲得7金，其中包含公開男子組二連霸以及女子組三連霸，2017年世錦賽暨世大運的16名國手就有6人來自彰師大，世錦賽銀牌黃鈺仁為代表性人物。

蘇泰源受訪時表示，理事長希望教練團年輕化，因此感謝協會和體育署願意給他這次機會，近年來國家隊戰績不理想，今年雅加達亞運可說是歷來最艱難的一次，當務之急就是先與教練團和選手在最短時間內完成磨合，然後以賽代訓讓選手們吸收國際賽經驗。

其實跆協原本屬意的人選有2004年雅典奧運金牌朱木炎、劉祖蔭（治平高中總教練，前亞青總教練）、陳維新（平鎮高中總教練，前亞青教練）和蘇泰源。

但朱木炎剛完婚希望陪伴妻子，劉祖蔭與陳維新則推辭，加上陳維新推薦蘇泰源，因此跆協將名單呈報給體育署，然而選訓委員會認為朱木炎名氣，以及在國家隊教練團的資歷較為適合，跆協、體育署因此意見分歧。

雙方遲遲無法達成共識，跆協本來預計在2月3日至4日亞運決選結束後就要推出新總教練，但後來經過跆協會員大會決議，體育署24日由選訓委員通過，確定由蘇泰源接任。

(中時電子報)