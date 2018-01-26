中和區公所顧弱勢 白米連續發放12年

新北市中和區公所發放白米，照顧區內弱勢。（葉書宏翻攝）

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新北市中和區公所發放白米，照顧區內弱勢。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所為迎接農曆過年，照顧區內9000戶低收入戶、中低收入戶及弱勢家庭，向行政院農委會農糧署爭取6萬8000公斤白米，於今（26日）上午8時30分開始發放。

中和區公所表示，為體恤弱勢族群、身心障礙者及年長者，除了在中和區公所1F中庭發放外，今年度特別新增2處發放白米地點為秀峰市民活動中心及國館中正堂，民眾可至這3處領取白米，讓市民感受社會的溫暖。

另外，今日公所現場結合衛生所流感疫苗施打及健檢服務、稅捐處推廣電子發票及就業服務站等機關活動，ㄧ早不少民眾來公所領取白米順道做健檢，民眾直呼揪甘心。

發放對象為區內低收入戶、中低收入戶、身心障礙生活補助、中低收入老人生活津貼及弱勢兒童少年生活津貼列冊扶助戶，發放日期自今（26日）起至27日止，每日上午8時30分至11時30分及下午1時30分至4時30分，每戶發放白米10公斤。符合發放對象者，需攜帶通知單、身分證明文件（身分證、健保卡、駕照、戶籍謄本正本）及印章於發放時間至本所領取。

中和區公所表示，中和區白米發放至今已有12年的歷史，春節為今年度第1次發放愛心米關懷弱勢家庭，為體恤弱勢族群、身心障礙者及年長者，今年度特別改為3區發放，以利民眾就近領取，並且動員國軍、志工及同仁計240人次協助弱勢家庭領取，務必使過程圓滿順利。

中和區愛心米發放地點：

1. 國館中正堂（中和區民安街172號）

2. 中和區公所1F中庭（中和區景平路634-2號）

3. 秀峰市民活動中心（中和區景德街25號）

(中時)

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