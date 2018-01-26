東北季風增強 學測也需防寒防雨

未來一周台北市天氣偏冷。（圖／取自氣象局網站）

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下周要注意防寒，出門也需攜帶雨具。（圖／取自氣象局網站）

天氣又要變冷了！氣象局預測，今天起東北季風增強，溫度開始下降，明天周末假日維持乾冷，清晨頗具涼意。西半部及東北部剩下攝氏14至16度，花東17度左右，適逢學測的第2天，考生及家長一早出門宜添加一件外套避免著涼，若考場在北部及東半部則需攜帶雨具備用。

周日（28日）鋒面通過，緊接著大陸冷氣團南下，天氣開始產生明顯變化，降雨增加氣溫下降，全台都會有降雨機會，北台灣不排除有局部大雨的可能性，外出務必要攜帶雨具，氣溫則為愈晚愈冷。這幾天北部及東北部大約13至17度，中部13至20度、南部15至24度、花東17至22度，屬於溼冷的天氣型態。

最冷的時候是在下周四（2月1日），因另一波更強的大陸冷氣團開始影響台灣，氣溫再度下降；各地仍會有斷斷續續的降雨，但隨著水氣逐漸減少，降雨空檔也增加；空曠地區低溫可到10、11度左右，感覺上會很冷。2月2日至4日持續受強冷空氣影響，各地氣溫明顯偏低，但降雨減少，偏向乾冷的型態。

氣象專家吳德榮預估，下用一至周三水氣很多，3千公尺以上高山常在零度以下，會有降雪的機率。下周四以後2千公尺左右高山也會跟著降至零度，且因北台灣山區溼氣較重，似乎也有飄雪機會。

此外，周日前東半部（含綠島、蘭嶼）、北部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海上作業或前往海邊活動需注意安全。明後天西半部及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，民眾需留意航班資訊並注意行車安全。

(中時)

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