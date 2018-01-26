疑父受騙4千萬買到公園地 兄弟殺人分屍6塊判14到18年

2018年01月26日 13:23 中時電子報 張國欽

7旬男子林仕琅前前後後借款逾4千萬元給9旬老友樓永豐，樓翁宣稱要投資北市中華理教土地開發，後來林男的兩個兒子林舜銘與林宇光，發現該地是沒價值的公園用地，認為受騙，林家父子3人前年就設局找樓翁討債，不料林父卻遭樓翁反譏「自己笨」，兩兄弟憤而殺害樓翁，分屍6塊丟棄。

新北地院認為兩兄弟手段兇殘，依殺人罪各判刑18年與14年8個月，林父因僅要兩兒子教訓樓翁，僅觸犯私行拘禁罪判8月。但樓翁兩名兒女對林父沒被依判殺人罪判刑表示失望，認為法院判刑過輕，同時強調：「他（林仕琅）就算沒明著要兒子殺人，對殺人根本知情。」，林父則推說「只是想叫小孩幫忙討債，若對方不還錢，就給他一點教訓。」

今年77歲的林父是銀行經理退休，49歲林舜銘具有美國籍前矽谷機械工程師，48歲次子林宇光也是一名工程師，林父經土地仲介掮客樓翁介紹，認識中華理教總公所理事長林松輝，因樓 翁宣稱林松輝握有總公所位於北市中華路一段的3千坪土地優先承購權，林仕琅經樓、林2人鼓吹，自1991年起陸續借款4千萬餘元給樓翁投資。

樓翁除承諾開發完成後，會還錢，還要再給2200萬元作為報酬，並簽發6200萬元本票作為擔保，但林家兩兄弟事後發現，該地為公園用地，根本無法作為商業或住宅用地獲利，認為父親遭詐騙，即使聲請本票裁定執行也拿不回錢，父子3人決定計誘樓翁追債。

林家3父子2015年間以介紹其他金主參加開發案為由，約樓翁到林舜銘事先租下的三峽租屋處見面，樓翁一進門就遭林家兄弟壓倒在地，之後被綑綁在椅子上質問，但樓翁嘲笑不在場的林父「自己笨」，引發兄弟抓狂，林舜銘用腳踏車橡膠內胎勒絞其頸，林宇光則壓住口鼻避免樓翁呼救，兄弟倆聯手將樓翁勒死後，用剪刀、雙面鋸將樓翁四肢軀幹肢解成6大塊，用黑色塑膠袋包裝，分別帶到三峽雲森瀑布上游溪谷、大漢溪等處丟棄。

(中時電子報)