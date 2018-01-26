2018 台北電玩展玩家區 今日起精彩登場

2018年01月26日 13:40 中時 鄧博仁

台北國際電玩展（TGS Taipei Game Show）玩家區26日正式登場，吸引許多民眾進場。除了展出多款手機遊戲、線上遊戲以及家用主機新作之外，多樣化的虛擬實境遊戲體驗外，還有獨立遊戲專區 Indie House、充滿粉紅泡泡，適合女性玩家的心動專區及桌遊樂園。（鄧博仁攝)

台北國際電玩展（TGS Taipei Game Show）玩家區26日正式登場，吸引許多民眾進場。除了展出多款手機遊戲、線上遊戲以及家用主機新作之外，多樣化的虛擬實境遊戲體驗外，還有獨立遊戲專區 Indie House、充滿粉紅泡泡，適合女性玩家的心動專區及桌遊樂園。（鄧博仁攝)

台北國際電玩展（TGS Taipei Game Show）玩家區26日正式登場，吸引許多民眾進場。除了展出多款手機遊戲、線上遊戲以及家用主機新作之外，多樣化的虛擬實境遊戲體驗外，還有獨立遊戲專區 Indie House、充滿粉紅泡泡，適合女性玩家的心動專區及桌遊樂園。（鄧博仁攝)

台北國際電玩展（TGS Taipei Game Show）玩家區26日正式登場，吸引許多民眾進場。除了展出多款手機遊戲、線上遊戲以及家用主機新作之外，多樣化的虛擬實境遊戲體驗外，還有獨立遊戲專區 Indie House、充滿粉紅泡泡，適合女性玩家的心動專區及桌遊樂園。（鄧博仁攝)

台北國際電玩展（TGS Taipei Game Show）玩家區26日正式登場，吸引許多民眾進場。除了展出多款手機遊戲、線上遊戲以及家用主機新作之外，多樣化的虛擬實境遊戲體驗外，還有獨立遊戲專區 Indie House、充滿粉紅泡泡，適合女性玩家的心動專區及桌遊樂園。

(中時)