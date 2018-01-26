NBA》勇士三分雨轟翻灰狼 中國風球衣搶戲

2018年01月26日 13:51 中時電子報 黃及人

從這張照片可以清楚看出勇士全新中國風城市版球衣模樣。(美聯社)

穿上中國風城市版球衣的勇士，26日展現恐怖三分火力，全場投進創下本季新高的21顆三分球，加上杜蘭特拿下28分、11助攻與10籃板的大三元演出，勇士最終126比113轟垮灰狼，拿下本季第39勝(11敗)。

勇士與灰狼是去年NBA中國賽對戰組合，勇士26日相當應景穿上全新中國風球衣登場，一開賽也用兇猛的三分外線火力，轟到灰狼遍體麟傷，不過灰狼末節一開始打出8比2攻勢，逐漸縮小雙方差距到個位數。

勇士馬上換回柯瑞、杜蘭特兩大主力上場滅火，逐漸穩住場上局面，柯瑞更在最後1分36秒投進勇士全場第21顆三分球，也是他個人單場第5顆，幫助勇士重新取得124比111大幅領先，比賽勝負就此底定。

除了杜蘭特生涯首次連兩次助攻上雙，「浪花兄弟」也有不錯發揮，柯瑞25分、9助攻、5籃板及3抄截，克雷湯普生25分、5籃板與3助攻，勇士全場三分球投37中21，三分命中率高達5成68，比投籃命中率5成39還高。

灰狼此役並未拿出完整陣容應戰，因為主力後衛吉米巴特勒因為右膝痠痛缺陣，仍能跟勇士拚到最後關頭已算難得，表現最好的是先發中鋒唐斯，他拿全場最高31分，且有11籃板、5助攻，傑夫提格17分、7助攻。

(中時電子報)