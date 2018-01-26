國際書展動漫新品攻台 日型男聲優現身

《IDOLiSH7-偶像星願-》聲優簽名會將於台北國際書展登場。（曼迪提供）

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時報周刊
溫博鈞

動漫迷們又有好康了，2月6日至2月11日至台北國際書展曼迪攤位，現場備有大量台版與日版精品，包含人氣長紅的《精靈寶可夢》、《名偵探柯南》、《YURI!!! on ICE》、《Free!》、《火影忍者》等，以及話題發燒的《IDOLiSH7-偶像星願-》、《魔法使的新娘》等秒殺週邊，消費還可參加滿額兌換。新春福袋只要500元，狂殺優惠3折起。

動漫迷最愛的經典名作《精靈寶可夢》陪訓練師們過新年，推出應景三角桌曆、T恤，以及去年於台灣上映，喚起全台寶可夢粉絲初心的劇場版，也推出極具收藏價值的複製畫集，讓粉絲重溫最初的感動。

《名偵探柯南》推出實用性極高的雙面痛包、大束口背袋、A5筆記本等等，美圖連番的長門簾和銀箔海報更是需要check的重點商品。1月起再度於全台掀起熱潮的《Fate》系列，小午安枕、大壓克力吊飾、長門簾等，都是御主們必收經典。最受期待的《魔法使的新娘》，將於書展現場推出複製收藏畫集、方型小枕、大壓克力吊飾，奇幻迷必收經典。

而掀起偶像旋風的《IDOLiSH7-偶像星願-》，為配合全展最受矚目的聲優簽名會，也將推出圓形抱枕、壓克力手機座、小掛軸、小胸章組等精品，不管本命是充滿元氣正能量的正統派偶像「IDOLiSH7」，還是帥氣魅惑人心的「TRIGGER」，曼迪更從日本空運來台超過百款精美商品，滿足粉絲收藏慾望。

(時報周刊)

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