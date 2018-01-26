學者吳昆財：碩士生若被院士抄襲論文 可拿諾貝爾獎

2018年01月26日 14:16 旺報 李侑珊

針對綠營立委烏龍爆料，直指台大新任校長管中閔抄襲在職專班學生論文，嘉義大學應用歷史系教授吳昆財表示，一位中研院院士抄襲一位碩專班學生論文，那麼這位學生已經具備諾貝爾得主的資格了，恭喜我們的國家，終將出現一位經濟獎得主。

民進黨立委張廖萬堅指控管中閔以及暨南大學管理學院院長陳建良，兩人抄襲暨南大學EMBA班的學生論文，經查證發現根本是烏龍一場，也就是管陳二人的論文手稿，發表時間在學生論文口試時間之前，被網友吐槽：「人一綠就沒腦子」。

「民進黨執政已經追上美國了，因為老蔡搞綜藝的能力，已經和川普不分高低了」，吳昆財向本報表示，不只張廖萬堅，另外幾名民進黨立委，包含何欣純等人在網路上都被罵翻了，其中何欣純還是成大歷史系畢業，吳昆財痛批：「丟臉！連史學最基本的求真精神，辨偽識正的概念都沒有了。心中只有黨派，只有意識型態，令人不齒，羞與之同行」。

「一位院士抄襲一位碩專班學生論文，那麼這位學生已經具備諾貝爾得主的資格了，恭喜我們的國家，終將出現一位經濟獎得主了！」吳昆財進一步指出，「讓民進黨執政也不錯，因為好玩，尤其好學生馬英九執政時，實在太無聊了，太無趣了，人生乏味，如今讓一群二百五坐在廟堂之上，什麼鳥事、荒唐事，全部來了，這簡直如明朝的正德皇帝，和其一群伴當，讓22K的台灣，有了花田囍事！」

台師大名譽教授吳武典表示，基於大學自主機制，大學校長遴選與聘任應回歸到遴選委員會，現在受到外圍政治力量影響，「遇到不如意的就找麻煩，很糟糕！」

吳武典強調，管中閔既然能選上台大校長，即代表治校理念能說服校內師生，想要討論其適任與否，也是要看他上任之後的執行力再討論，「眼見現況，不只是政治潑糞，教育也再潑糞，這樣繼續發展下去，對台灣高教與社會都不好」，面對大學校長遴選過程與結果近來引發多起爭議，他則呼籲應回歸大學自主，並避免政治力量介入。

(旺報)