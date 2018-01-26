砸500萬打造書屋救2千孩童 陳俊朗卻說：希望快收掉

2018年01月26日 13:59 中時電子報 蔡曉婷

陳俊朗計畫「孩子的書屋2.0」，讓孩子學會一技之長。（圖／中視提供）

救了2千個小孩! 陳俊朗創孩子的書屋翻轉弱勢宿命。（影音／取自中視新聞Youtube）

被孩子們尊稱為「陳爸」的陳俊朗，18年前在故鄉台東，打造「孩子的書屋」，從在屋簷下陪自己的兩個孩子講故事，到現在為超過2千個孩童，建構人生避風港，寧可自己餓肚子，也不想讓孩子沒飯吃的他，日前接受中視《改變的起點》節目專訪，他卻說，希望「孩子的書屋」有一天能消失，因為那代表每個小孩，都能在正常的環境下得到照養，而那一天，也是「孩子的書屋」功成身退的時候。

陳俊朗當年為孩子們打造避風港，花光500萬積蓄，他出身台東知本鄉間，從小目睹許多隔代教養，或一天才吃一餐的孩子，先天就失去成長的動力。1999年，曾混跡黑道的陳俊朗，家庭親子關係陷入谷底，他決定結束台北的燈紅酒綠，毅然回到台東，修補跟兩個小孩的親情。

一開始，他在自家屋簷下，講故事給自己的孩子，還有他們的同學聽。漸漸的，愈來愈多的孩童認同陳爸的諄諄善誘，陳爸也發現，當中有太多的孩子，面臨暴力，霸淩，無法溫飽的現實。年輕時，陳俊朗曾經走錯路，看到這群孩子，他就想到當年的自己，擔心孩子會步上自己的後塵，陳俊朗想要翻轉他們的宿命，在他們下課後，沒地方去，沒東西吃時，「孩子的書屋」適時成為孩子們的「快樂天堂」。

「想做一件好的、對的事情，並不是那麼容易。」陳俊朗說，「孩子的書屋」整整撐了 11年，才開始有人注意到他們，他花光存款到處借錢，每個月書屋的會計，都追著他說沒錢了。他也分享有個連續三年、正值青春期的男生，有次跟他到麵攤吃麵，未料只吃了第二碗就吐了出來，原因是他太久沒吃那麼多東西！那一幕觸動陳爸，驚覺原來很久沒吃飽的小孩，是真實存在的。

從做大生意的「陳董」，變身投入偏鄉創設孩子書屋的「陳爸」，陳俊朗在《改變的起點》節目中表示：「沒有他們，我現在可能還只是個流氓！」跟著孩子一起學習成長，陳爸改了脾氣學會感恩。下一步，他計畫打造「孩子的書屋2.0」，讓孩子「做中學」，了解經營咖啡店的專業，以及舞台表演的自信，幫助他們回歸主流社會。

中視《改變的起點》播出時間：

中視新聞台: 1月28日 (日) 晚間11點

中視綜合台: 1月28日 (日) 晚間12點

(中時電子報)