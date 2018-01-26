獨家調配的醬料 搭配肉粽美味爽口

2018年01月26日 14:02 中時 葉書宏

「鑫旺世家大腸蚵仔麵線」楊老闆調配的醬料，酸酸甜甜搭配肉粽相當美味。（葉書宏攝）

「鑫旺世家大腸蚵仔麵線」楊老闆調配的醬料，酸酸甜甜搭配肉粽相當美味。（葉書宏攝）

33歲楊老闆本從事電腦維修工作，受到大環境影響轉職，與妻子在新北市中和區經營「鑫旺世家大腸蚵仔麵線」，除了麵線好吃外，肉粽口味更是一絕，獲得不少饕客喜好，他們大讚楊老闆調配的醬料，酸酸甜甜搭配肉粽相當美味。

楊老闆說，本來從事電腦維修工作，近年來受到大環境影響，開始思考轉職，為給妻小有更好的生活，他4年多前回到中和故鄉與妻子一起創業，有了自己的店面外，夫妻倆感情更融洽、一起努力打拼，想給小孩更好的生活。

「創業初期手忙腳亂！」楊老闆說，一開始很辛苦，民眾還無法接受他們的口味，甚至於有顧客吃完後，痛罵他們一頓，但也有不少顧客給予加油，甚至於還會提供改良建議，他們虛心接受，逐步改善後，慢慢打開知名度，也獲得當地民眾喜愛。

楊老闆說，他們的肉粽屬於南部粽，除了五花肉、花生等內餡外，特色在於散發濃濃的「豬油香味」，這就是最道地的古早味，才能讓饕客愛不釋手。他強調，為了搭配肉粽的醬料，特別向經營小吃店20多年的老師傅拜師學藝，天天新鮮調配醬料，他也相當注重店內的乾淨清潔。

他笑說，與老師傅認識也是一種緣份，剛好是自己朋友的父親，才因此可以得到真傳；顧客們對於醬料都讚譽有加，酸酸甜甜、富有層次的口感，搭配肉粽每一口都是美味。

陳姓饕客表示，肉粽又香又軟，傳統口味吃起來不膩，搭配個清湯感覺很幸福，很常下午一人跑來享受愉快的午後。

店名：鑫旺世家大腸蚵仔麵線

地址：新北市中和區仁愛街5號對面

電話：無

營業時間：下午1時至凌晨0時（每周五公休）

售價：肉粽40元

(中時)