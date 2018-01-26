才貌雙全 陸「30未滿」美女教授再次爆紅

2018年01月26日 14:06 中時電子報 李靖棠

據澎湃新聞網報導，繼去年8月在大陸網路爆紅後，24歲從英國名校牛津大學（University of Oxford）取得博士學位、現任成都電子科技大學教授劉明偵，以28歲之齡被選為該校副院長，讓她再次成為媒體關注嬌點。劉明偵曾是《自然》期刊上（Nature），以第一作者身份發表論文的最年輕中國女學者，並於2016年入選大陸國家「千人計畫青年專案」，並在電子科技大學擁有自己的研究團隊。如今更領先大批同齡人，被選為新成立材料與能源學院的副院長，讓外界對這名美女教授更加感到好奇。

年僅28歲的劉明偵，出生於重慶，18歲遠赴英國布里斯托大學就讀，以全系第一名的優異成績畢業；22歲畢業於劍橋大學（University of Cambridge），並進入牛津大學攻讀博士學位，僅花2年的時間就取得學位，專攻領域為太陽能電池。她也在知名期刊《自然》（Nature）發表論文，僅三年時間，Google學術引用量已超過2700次，是該領域引用數最高的前三名。25歲返回大陸，被成都985名校之一的電子科技大學聘為教授，並與楊樹一起入選「青年千人」計畫，成為新一批的美女網紅教授。

美女教授劉明偵（圖左）出席通識課。（圖/天津北方網）

畢業於英國牛津與劍橋兩校、現任成都電子科技大學美女教授劉明偵。（圖/中國婦女報）

曾有人質疑她的能力，認為這只是個案與炒作，但如果從實際數據來看，就可知道要成為一名「30未滿」的優秀教授，有多麼的困難。去年公佈的青年千人計畫名單中，雖比前一屆納入更多年輕學者，但主要仍集中於33至39歲的學者，佔總人數的七成以上；而32歲以下的僅有63人、1990年代以後的「九零後」，更僅有浙江大學電氣工程學院教授楊樹與劉明偵兩人。如此才貌雙全，也讓不少大陸網友感到「羨慕忌妒恨」，更有不少博士生感嘆，自己27歲才剛剛踏入學界，人家卻已經是優秀教授，實在讓人汗顏。

(中時電子報)