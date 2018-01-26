萇記發霉長蟲蛋流竄 負責人：業界都這樣搞

2018年01月26日 14:23 中時 蔡依珍

衛生局證實乖乖孔雀捲心餅布丁口味誤用問題液蛋，衛生局已回收下架封存。（蔡依珍翻攝）

桃檢調調查萇記逾期蛋改標事件，連日清查查扣的資料，不但在員工手機裡面發現發霉、長蟲令人作噁的問題蛋流向，更在Line對話紀錄查獲員工稱：「明天有乖乖，發霉蛋黃正好可以打底！」要求加派人力，萇記李姓負責人坦承用發霉蛋，卻辯稱都還堪用，還加碼爆出：「是業者不能說的祕密！」食品大廠乖乖的捲心餅布丁口味也慘「中鏢」。

檢調指出，萇記李姓父子檔為減少損失，自2011年起，回收通路業者即將到期或已逾期的蛋品，帶回重新以塑膠盒包裝，印上新的製造日期及有效期限後再度上架販售。若遇到外觀破損的蛋品，則敲打製成蛋液，甚至連變質發霉、長蟲的蛋品，也照樣混充，將問題蛋液放在最下面「打底」，上頭再掩蓋新鮮蛋液掩人耳目後，再販售給各家食品廠商。

檢調清查員工的手機，驚見對話紀錄大談各種問題蛋的流向和處置方式，還分門別類把生產中破損的叫「白鍋」、運送或搬運破蛋的喊做「翻蛋」、司機回收載回來的即期或逾期蛋則叫「司機蛋」，今年6月員工甚至以手機通訊軟體Line向負責人回報，稱有37箱司機蛋打不完，拜託加派2人來打發霉蛋，還說：「明天有乖乖蛋黃正好可以打底！」

萇記涉嫌改標販售逾期破殼蛋，連變質發霉、長蟲的蛋品，也照樣混充新鮮蛋液販售，檢調比對帳冊和負責人說詞，驚見食品大廠乖乖也中鏢。（蔡依珍翻攝）

萇記涉嫌改標販售逾期破殼蛋，連變質發霉、長蟲的蛋品，也照樣混充新鮮蛋液販售，檢調比對帳冊和負責人說詞，驚見食品大廠乖乖也中鏢。（蔡依珍翻攝）

員工坦承雞蛋淋雨就會長黴、撞破會長蟲，在負責人指示下仍打成液蛋出貨販售，李姓負責人也坦承用「壞蛋」，卻辯稱壞的只是外殼，發霉會先冰起來、蟲蛀壞的會丟掉、爬過就洗掉，強調裡面的蛋都還可以用，還稱：「業界都這樣搞！」

檢調查出萇記賣給食品大廠乖乖每月約20萬元營業額的雞蛋，包含散蛋跟液蛋，以散裝蛋為大宗佔6至7成，問題蛋流入乖乖至少3年，衛生局清查證實乖乖的捲心餅布丁口味誤用逾期蛋液，將下架回收封存。

乖乖總經理趙明表示，確實有約10%的原料來自萇記，上個月衛生單位追查流向知道有虞慮以後，已經全面封存而且不再向萇記訂貨，強調萇記都有牧場衛生安全合格證明，「我們也是受害者，一定會提告」，在「有虞慮」的情況下會封存萇記的蛋液原料，希望司法和衛生機關儘快查明黑心蛋液確切流向。

(中時)