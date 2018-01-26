男子抱走牧羊犬回家養 被逮辯稱照顧流浪狗

監視器拍下魏姓男子抱走牧羊犬的影像。（李其樺翻攝）

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監視器拍下魏姓男子抱走牧羊犬的影像。（李其樺翻攝）
警方幫助林姓飼主找回遭人抱走的牧羊犬「阿喜」，抱走狗狗的魏姓男子則被警方依竊盜罪嫌函送法辦。（李其樺翻攝）
警方幫助林姓飼主找回遭人抱走的牧羊犬「阿喜」，抱走狗狗的魏姓男子則被警方依竊盜罪嫌函送法辦。（李其樺翻攝）

30歲魏姓男子日前在基隆市信義區教忠街附近撿到林姓女子飼養的牧羊犬，逕自帶回住處照顧，林女因愛犬丟失，報警向警方求助，警方循線找到魏男，順利將失蹤的牧羊犬歸還飼主，魏男也因此被警方依竊盜罪嫌函送法辦。

基隆市警局第二分局深澳坑派出所日前接獲林姓女子報案稱，飼養的名犬喜樂蒂牧羊犬「阿喜」於住家附近遭不明人士抱走，她不甘心養了10年的愛犬遭竊，希望警方幫忙找回，並於住家附近及便利商店張貼尋狗啟事，希望「阿喜」能早日回家團圓。

深澳坑派出所巡佐陳永例、警員郭柏村日前巡邏至深美街時，發現一名男子身形與監視器畫面中抱走狗的人相符，便上前盤查詢問，這名30歲的魏姓男子供稱，本月13日在教忠街撿到一隻牧羊犬，覺得狗狗病懨懨的，以為是流浪狗，便帶其回桃園照料，最近看到尋狗啟事，正打算與飼主聯繫，將牧羊犬還給主人。

對於魏男說法警方不予採信，將他依竊盜罪嫌函送基隆地檢署偵辦，另外將「阿喜」牧羊犬歸還林姓飼主；林女見愛犬失而復得，欣喜之情溢於言表，對於警方積極尋回愛犬及高辦案效率讚揚不已。

(中時)

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